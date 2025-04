aikoが約半年間に渡って開催してきたライブハウスツアー<Love Like Rock vol.10>のツアーファイナルが、4月10日Zepp Fukuokaにて開催された。本ツアーは、本来3月29日にZepp Osaka Baysideにてファイナルを迎える予定だったが、2024年12月5日に開催予定だった福岡公演が延期となり、その振替として4月10日に開催されたZepp Fukuoka公演が本当のツアーファイナルとなった。

セットリスト

01,カプセル

02,アンコール

03,ライン

04,傷跡

05,あたしのせい

06,鮮やかな街

07,願い事日記

08,シネマ

09,blue

10,問題集

11,サイダー

12,食べた愛

13,星の降る日に

14,まさか夢

15,プラマイ

16,skirt

17,恋愛ジャンキー

18,君の隣



アンコール

19,相思相愛

20,なんて一日

21,好きにさせて



ダブルアンコール

22,メロンソーダ

23,愛の病

24,ジェット

25,ドライブモード

26,be master of life

27,beat



トリプルアンコール

28,夢見る隙間

29,milk

30,ボーイフレンド

<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24.9」>

2025年12月6日(土) 【東京】国立代々木競技場 第一体育館 16:00/17:00

2025年12月7日(日) 【東京】国立代々木競技場 第一体育館 16:00/17:00

2025年12月31日(水) 【大阪】大阪城ホール 20:00/21:30 (カウントダウンライブ)



・チケット代:全席指定 9,200円(税込)



・チケット先行情報

Baby Peenats先行

受付:2025年4月14日(月)12:00 〜 2025年5月6日(火)23:59まで

*Official FC「Baby Peenats」のご登録が必要です



Team aiko先行

受付:2025年5月15日(木)12:00 〜 2025年6月1日(日)23:59まで

*モバイルサイト「Team aiko」のご登録が必要です



オフィシャル先行

受付:2025年6月13日(金)12:00 〜 2025年6月29日(日)23:59まで

*URLは後日発表



オフィシャル二次先行

受付:2025年8月19日(火)12:00 〜 2025年8月31日(日)23:59まで

*URLは後日発表



■一般発売日:後日発表



その他チケット販売に関する詳細や注意事項はこちら

https://aiko.com/topics/?id=7849

「遅くなってしまい本当にごめんなさい。後悔しないように一分一秒を大切に、愛することを誓います。今日来てくれたみなさんがこれから始まる時間を楽しく過ごせますように。一生懸命頑張ります」と語り臨んだ<Love Like Rock vol.10>。気合いと熱気に満ち溢れた本当のツアーファイナルの模様を振り返る。◆ ◆ ◆赤い緞帳と花道。aikoを象徴とするような会場の仕様を目にし、これから始まる熱気を帯びた熱い時間に胸が高揚する。aikoの登場を今か今かと待ち侘びるファンで埋め尽くされた超満員の会場は、ライブ開始前からすでに熱気に満ち溢れており、ライブを終えた後に全てを出し切り汗だくになるのが約束された空間が開演前からすでに出来上がっていた。暗転し、鼻歌と街中の雑踏音が会場に響き渡ると、即座に会場中にざわめきが広がる。なんと最初に披露されたのはライブの2日前にリリースされたばかりの新曲「カプセル」であった。リリース直後ということもあり、本公演がライブ初披露となったが、振替公演がこの日であったからこそ初めてライブで聴くことができた特別な瞬間であったことは言うまでもない。出だしから力強く伸びやかな声で、この壮大な楽曲「カプセル」を歌い上げると、サビで登場する《会いたくて死にそう》という歌詞が、今日この会場に振替公演として再び集まることが叶ったファンや、今回惜しくも来ることができなかったファンへ、aikoからの思いが詰まった言葉となっているようにも感じた。「カプセル」を歌い終わり、「大変お待たせしました!aikoです。今日はよろしくお願いします!」と勢いよく挨拶すると、大歓声に包まれながらすぐさま次の曲「アンコール」へ。aikoのライブの代名詞とも言える「アンコール」がタイトルとなった本楽曲からはブラスメンバーが登場。ミディアムテンポながら溌剌とした小気味良いサウンドが一気に会場を明るく照らし、思わず体も縦ノリになっていく。続けて披露された「ライン」は「アンコール」とは打って変わってクールなバンドサウンドが縦ノリを加速させる。照明も赤やピンクを基調とした演出に変わり、赤いピンスポットに照らされたaikoには、<Love Like Rock>ならではのオーラが漂っており、すでに圧倒される印象も感じる。豪快なバンドサウンドが特徴でありながら、そのバラエティに富んだセットリストやライブアレンジが聴き手を全く飽きさせない本ツアーでは、今日の前半戦からも様々な景色を見せてくれた。「ライン」の後に披露された「傷跡」は、原曲も軽快な3拍子のリズムとジャジーなサウンドメイクが特徴的な楽曲だが、今日披露されたアレンジも至高なものに生まれ変わっており、ソロパートのサックスとギターの掛け合いは、aikoバンドを支える一流ミュージシャンの共演としても見応え満載となっていた。その後「あたしのせい」を続けて披露し、再び軽快なリズムを奏て会場からはクラップが沸き起こると、この日最初のMCでaikoは、「遅くなってしまい本当にごめんなさい。今日は来てくれてありがとうございます。風邪をひいて振替になってしまい、ようやく福岡でできて、みなさん来てくれてありがとうございます」と話すと、「後悔しないように一分一秒を大切に、愛することを誓います。今日来てくれたみなさんがこれから始まる時間を楽しく過ごせますように。一生懸命頑張りますので最後までよろしくお願いします」と振替公演となってしまったお詫びと、今日にかける思いを口にして、最後の1秒までファンを楽しませ続けることを誓った。続いて披露された「鮮やかな街」では、ステージ後ろのバックモニターに映し出された歌詞がこの曲の世界観を彩る。モニターの映像やオレンジ色の照明によって視覚的にも「鮮やか」に演出されたことによって、まるで夕焼けの街の中に溶け込むようなノスタルジックな感覚を味わうと、続けて披露された「願い事日記」「シネマ」のような情緒豊かな楽曲が並ぶこのセクションは、aikoが描く歌詞の世界がまるで一本の映画になって届けられたかのような美しい情景が眼前に広がっていた。「カプセルリリースおめでとう!カプセルの由来が知りたいです」とファンからの質問を受け取るとaikoは、「(初めてのライブでの披露で)めっちゃ緊張しました。カプセルという曲は、人と人って全部重なり合うことができないから、同じ気持ちにはなれないけど、自分の気持ちとしてこういう感情があったことを閉じ込めたくてカプセルというタイトルにしたんだと思います。そんなイメージでした」と楽曲名の由来について語る場面も。その後、「blue」「問題集」「サイダー」「食べた愛」を披露し、しっとりとした楽曲からロックサウンドが輝き、爽やかで情感豊かな楽曲まで、まるでジェットコースターのように聴き手の感情を揺さぶっていく。aikoのライブは、バンドメンバーやファンとの絡みも毎回の見どころの一つであり、この日のライブでは、長年aikoのライブを支え続けて来たキーボードの佐藤達哉との絡みの中で、再び「食べた愛」を即興で披露するイレギュラーな場面も。このように予定調和なストーリーがなく、いつどこのタイミングでどんなステージになるかわからないこのドキドキ感がaikoファンの心を掴んで離さないのだろう。和気藹々なお楽しみの雰囲気のあとに披露されたダンサブルなチューン、「星の降る日に」でミラーボールを回しながら会場の雰囲気を一気にライブの雰囲気に戻すと、「まさか夢」「プラマイ」「skirt」とアップテンポな楽曲を立て続けに披露してライブの後半戦に向けて会場のボルテージを上げていく。「skirt」ではここまで2時間近いライブを駆け抜けてきたとは思えないほどの伸びやかかつ屈強なロングトーンを披露し、観客の熱気は最高潮に。畳み掛けるように披露された「恋愛ジャンキー」では、メンバー紹介パートも織り込まれたライブアレンジになっており、お馴染みの「男子!女子!そうでない人!」のコールも飛び出すなど、これぞ<Love Like Rock>ならではの熱量に圧倒された。「みんなで今日こうやって過ごせることができてよかったです。明日歌えなくなったり、ダメになるかもしれないと思う、ネガティブな瞬間がたくさんあるんですが、ライブをやってると今は頑張れるっていつも思います。(このツアーが)なくなったらどうなるんやろうなって今から不安で震えます。それくらい今回のツアーは大切でした」とライブへの想いを語ると、「次の曲で最後の曲になるんですが…」という言葉に対して、すかさず会場からは「えー」といった落胆の声が広がる。「私がアンコールをすぐやる女だと分かってて優しい」と冗談混じりに返すと観客からは再び大歓声が。ここからがaikoの本域だと言わんばかりにまだまだ夢のような時間が続いていく。本編最後の曲は「君の隣」。サビの最後に登場する「ねえ このままそばにいて」「ねえ 隣で歌わせて」という歌詞からも、まだまだ一緒の時間が続いていくことを約束してくれているかのようであった。アンコールの声援に後押しされて再びaikoが登場すると、「相思相愛」を披露。アンコール最初の楽曲が「相思相愛」であるところが、ステージでファンとの時間を共有し続けたいaikoと、それをいつまでも望み続けるファンとの関係性を物語っているようであった。アンコール明けのMCで再びファンへの感謝を口にすると、続けて「なんて一日」「好きにさせて」を披露した。しかし、aikoのアンコールはここからが本番。キーボードの佐藤達哉がマイクを振られると「これで終わりです。去年の10月からありがとうございました…んなわけねーだろ!(笑)」とファンを煽ると、aikoが「ではもう少し歌わせていただいてもいいですか?ありがとうございます!」とダブルアンコールへ。すでに2時間半を超えるライブを披露し続けてきたことを微塵も感じさせない。むしろここからが本編だと言わんばかりに、観客やステージメンバーのテンションも最高潮に。ダブルアンコールの曲目は、ステージ上でaikoとメンバーの間で話し合われてその場で決まる。このライブ感や即興感もaikoのライブならではの楽しみの一つになっているのは間違いないだろう。ダブルアンコールの曲を決めている最中もaikoとファンのコミュニケーションは続く。会場に来た小さい子供と話をしてアメをあげるシーンもあったり、ファンからの色んな声がけに応じて一人一人との会話を真摯に行う姿は、まるで1対全員ではなく、1対1を全員と行なっているようなそんな不思議な感覚に陥る。そんなaikoの姿勢に呼応するようにある一人のファンが、「このツアーが終わっても俺たちとaikoのツアーは一生終わらないからな!」と熱い思いを口にする一幕も。aikoは「そう思ってもらえるように頑張ります。みんなが美味しいな、良いな、可愛いな、面白いな、と思うものはいろんなお店に行けばいっぱいあると思うので、私のところに来てもらって私の音楽を聴いてもらえることはかけがえのないことです。これからも一生懸命頑張っていきたいなと思っています。結婚しようねと言って付き合ったのに別れることもあると思います。それと一緒なので、振られないように、みんなに良いところを見せられるように、ここからすごいライブをやりたいと思いますので、ここからも楽しんでください!」と語りダブルアンコールへ。ダブルアンコールでは、「メロンソーダ」「愛の病」「ジェット」「ドライブモード」「be master of life」「beat」をノンストップで披露。ライブ定番曲が並ぶ中、本編とは違ったアンコールならではの疾走感と高揚感がaikoのアンコールにはある。ダブルアンコールを演奏し終わり、いよいよこの夢の時間が終了かと思いきや、むしろファンからの歓声と拍手が増すばかり。止まない歓声にaikoは、「いいんですか?」とトリプルアンコールへの期待を口にする。「人生一回なので、今の自分の瞬間はこの一回しかなくて、こんなに歌える自分でいられるのも一生ではないと思うので、やれるところまでやりたいなと思います」と語ると「男子!女子!そうでない人!全員!」の掛け合いでトリプルアンコールへ。「夢見る隙間」「milk」「ボーイフレンド」の3曲を熱唱したのちに、3時間半、30曲に及ぶ壮大なaikoのショーは大団円を迎えた。aikoは今後のツアー予定として、<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24.9」>の開催が決定している。<Love Like Pop vol.24.9>は2025年12月6日7日の東京・国立代々木競技場 第一体育館と12月31日の大阪・大阪城ホールでのカウントダウンライブの2箇所3公演となる。アリーナでのライブは、2024年1月からスタートした<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」>以来約1年ぶりの開催となり、2015年12月31日大阪・大阪城ホールにて開催された初のカウントダウンライブ<Love Like Pop vol.18〜CountDown Live あっという間の最終日〜>以来、10年ぶりとなる。チケット最速先行がオフィシャルFC「Baby Peenats」にて現在受付中となっており、<Love Like Rock>の興奮冷めやらぬ中ではあるが、ツアー完走後すぐに次のツアーがあることに期待に胸を馳せて日々を過ごしていくことができそうだ。