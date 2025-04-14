

4月第2週の上昇ランキングのトップの「日本新興成長企業株ファンド（新進気鋭）」は株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行ない、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均が10年を超えないことを基本としています。3位の「野村日本新鋭成長株ファンド」は上場株式への投資方針については「日本新興成長企業株ファンド（新進気鋭）」と同じですが、上場株式に加えて未上場株式などを実質的な投資対象とする投資事業有限責任組合など（ＬＰＳ）にも投資しています。



下落ランキングの1位の「ダブル・ブレイン（ブル）」は下落の後のリバウンドが取れず、週間で大幅下落となりました。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +6.73％ 日本新興成長企業株ファンド（新進気鋭）

運用会社:野村アセットマネジメント



2位 +5.40％ 国債ロング・ショート２．５戦略ファンド（年２回決算型）（イールドハンティング２．５）

運用会社:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ



3位 +5.11％ 野村日本新鋭成長株ファンド

運用会社:野村アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -18.34％ ダブル・ブレイン（ブル）

運用会社:野村アセットマネジメント



2位 -16.20％ テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 -15.94％ ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント



株探ニュース

