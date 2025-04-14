¡Ú¾×·â»ö·ï¡Û¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ì¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤¿Íç¤ÎÃËÀ¡×¤È¡Ö¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦½÷À¡×¡Ä²ÎÉñ´ìÄ®¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¸µÅ¹Ä¹¡Ê21¡Ë¤¬¡Ö¿ä¤·¤Î¥Û¥¹¥È¡×¤ò»É¤·»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿¥ï¥±¡Ê2019Ç¯¤Î»ö·ï¡Ë
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ì¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤¿Íç¤ÎÃËÀ¤Î²£¤ËºÂ¤ê¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë½÷À¡½¡½¡£SNS¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê²èÁü¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¡Ê2019Ç¯¡Ë¡£
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡¦¡¦¡¦¡Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÅÝ¤ì¤¿Íç¤Î¥Û¥¹¥È¡×¤È¡Ö¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦21ºÐ½÷À¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¤Ê¤¼¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼Å¹Ä¹¤Ï¡¢¿ä¤·¤Î¥Û¥¹¥È¤Ë¿Ï¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÂêºà¤È¤·¤¿±Ç²è¤Î¸µ¥Í¥¿¤ò²òÀâ¤¹¤ë¿·´©¡Ø±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Î¼ÂÏÃ¸¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¤Ê¤¼21ºÐ½÷À¤Ï¿ä¤·¤Î¥Û¥¹¥È¤ò»É¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö·ì¤À¤é¤±¤Î2¿Í¡×¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢·ì¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤¿Íç¤ÎÃËÀ¤Î²£¤ËºÂ¤ê¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë½÷À¡£2019Ç¯5·î¡¢SNS¤Ë¾×·âÅª¤Ê²èÁü¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î¸µ½÷ÀÅ¹Ä¹¡ÊÅö»þ21ºÐ¡Ë¤¬Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¡ÊÆ±20ºÐ¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·Âç²ø²æ¤òÉé¤ï¤»¤¿»ö·ï¡£
¡¡¤½¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¸ø³«¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤¤¿ÃË¡×¤Ï¡ÖÌ¨¤Î·»Äï¡×¡Ê2019¡Ë¤ä¡Ö¤µ¤¬¤¹¡×¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÒ»³¿µ»°´ÆÆÄ¤¬¡¢À¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿ËÜ»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æºî¤Ã¤¿ÃË½÷¤Î°¦Áþ·à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¼Ó´õ¡£¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤Ï¸½¾ì¤ÇÌò¼Ô¤ÎæÆ¤Ë¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ìÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡£æÆ¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈà½÷¤ò¸À¤¤¤¯¤ë¤áÉþ¤ä¼Ö¤ò¹×¤¬¤»¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤ò°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤æÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ó´õ¤ÏÈà¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÇÆ¯¤¹×¤®Â³¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆæÆ¤ËºÊ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤ì¤¿¼Ó´õ¤ÏÊñÃú¤ÇÈà¤ÎÊ¢Éô¤ò»É¤·»¦³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿¦¶È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¹û¤ì¤¿ÃË¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë¤¿¤á¶â¤ò¹×¤°ÏÄ¤Ê°¦¾ð¤¬Áþ°¤ËÊÑ¤ï¤êºÇ½ªÅª¤Ë¶§¹Ô¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸å¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹½÷ÀY¤Ï1988Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÉã¿Æ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£2ºÐ¤Î¤³¤íÊì¿Æ¤È¤È¤â¤ËÍèÆü¤·ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¡£Åìµþ¤Î²¼Ä®¤Ç°é¤Á¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤Ï²Ä°¦¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ÛÀ¤Ë¥â¥Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ëËµ¤é¡¢ÌëÍ·¤Ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¿Ê³Ø¤·¤¿Âç³Ø¤òÃæÂà¸å¡¢³Ø½¬½Î¤Î¼õÉÕ¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¡¢2018Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î½Î¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿Ê¹¤¾å¼ê¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆµÒ¤ÎÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Å¹¤òPR¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ø¥éµ¤Ì£¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ô¤ÎÄ«¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¿¥Ë¡¼¥È¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·²¥¤ê¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ë¼«»£¤ê±ÇÁü¤òÎ®¤·¡ÖÌÀÆü¡¢¼«»¦¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»à¤ËÊý¤¬¸«¤¿¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔ°ÂÄê¤¬±®¤¨¤ëÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç60Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä
¡¡Å¹Ä¹½¢Ç¤¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆY¤Ï¡¢Å¹¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿R¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£Èà¤¬Y¤ÎÅ¹¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÉÑÈË¤ËÍèÅ¹¤¹¤ëR¤µ¤ó¤òY¤Ïµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢2019Ç¯3·î¤«¤é¤ÏµÕ¤ËÈà¤ÎÅ¹¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¤¿¤Á¤Þ¤ÁR¤µ¤ó¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢2Æü¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¡£¥Û¥¹¥È¤¬¿·µ¬¤ÎµÒ¤ò³«Âó¤¹¤ë¤¿¤á¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Y¤â¤Þ¤ó¤Þ¤È¡È±Ä¶È¡É¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¶â¤ò»È¤¤¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ç1Æü60Ëü±ß¤òÈà¤Î¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1ËÜ20Ëü±ß¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤¿Ìë¤Ç¡¢°Ê¹ß½µ¤Ë¿ôÅÙ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Y¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹R¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢Èà¤òÅ¹¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥Û¥¹¥È¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ò¼¤á¤ë¡£±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸øÆ±ÍÍ¡¢¹â¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£Â¾¤Ë¤â¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤Ê¤É¤Ç¶â¤ò²Ô¤®¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î°û¿©Âå¤Ë½¼¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3·î¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°³°¤À¤Ã¤¿R¤µ¤ó¤Ï2¥ö·î¸å¤Î5·î¤ËÅ¹¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ë¡£Y¤Î¸å¤Î¶¡½Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢R¤µ¤ó¤«¤é¤â¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢9·î¤Ë¤Ï¥Û¥¹¥È¤ò¼¤á¾Íè¤Ï¼«Ê¬¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤òËÜµ¤¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
²Ã³²¼Ô½÷À¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÖÂÀµÒ¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤·¤À¤¤¤ËR¤µ¤ó¤ÎY¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ÏÎäÃ¸¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈÂÀµÒ¡É¤È¤·¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°¦¾ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤êY¤Î¸ÀÆ°¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡£°·¤¤¤¬»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤¿Èà½÷¤Ï¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æµ¤¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢»ö·ï¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏÅì¿·½É¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²°¾å¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¡ÖÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤«¤é¡×¤È¼«»¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÔÄ¨Ìò¤Ï¡Ä¡Õ¡Ö°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¤Í¡×ÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿½ý¤Ï´ÎÂ¡¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ö¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¡×ÈÈ¿Í½÷À¤ÈÈï³²¼Ô¥Û¥¹¥È¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¡×¡Ê2019Ç¯¤Î»ö·ï¡Ë¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÅ´¿Í¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë