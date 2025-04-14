¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¡È¥É·³¤Î²¦»Ò¡É¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¡¡¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤í¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ø¤ÎABEMAÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤¬14Æü¸áÁ°8»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°Õ³°¤È¤¦¤Þ¤¤¡ªÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½¬»ú¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤ËÀøÆþ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¤ß¿È¤òÃÖ¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÅ¡Âð¤Ï»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä«8»þÊüÁ÷¤ÎËÜÈÖÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ø³«¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£4·î1Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤·¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡Ê¢¨5²óÌµ¼ºÅÀ¡Ë¡£¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤éÈà¤Ë¡Ø¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¤ÎÉ¤¤ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¸å¤ËÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö»ä¤¬¤¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¡ØËÍ¤ÎCM¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊæÆÊ¿¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢æÆÊ¿¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤ÆÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤ÎÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥í¥Ð¡¼¥Ä»á¤Ø¤Î¼ÁÌä¤â¿ï»þÊç½¸¡£ABEMA MLB¸ø¼°X¤ÇÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û°Õ³°¤È¤¦¤Þ¤¤¡ªÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½¬»ú¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤ËÀøÆþ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¤ß¿È¤òÃÖ¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÅ¡Âð¤Ï»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä«8»þÊüÁ÷¤ÎËÜÈÖÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¸å¤ËÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö»ä¤¬¤¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¡ØËÍ¤ÎCM¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊæÆÊ¿¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢æÆÊ¿¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤ÆÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤ÎÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥í¥Ð¡¼¥Ä»á¤Ø¤Î¼ÁÌä¤â¿ï»þÊç½¸¡£ABEMA MLB¸ø¼°X¤ÇÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£