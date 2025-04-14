³ØÀ¸¤ÎŽ¢¿ÍŽ£¤ò¸«¤ë¤Î¤¬»°°æ¼°¡Ä¤«¤Ä¤Æ»°°æÊª»º¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤ÏŽ¢²´éÚ¤Î¥Ù¥¹¥ÈÄ´ÍýË¡Ž£Ž¢Âçº¬¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¯»þ´üŽ£¤¬ÏÃÂê¤Ë
¢¨ËÜ¹Æ¤ÏµÆÃÏ¹ÀÇ·¡ØºâÈ¶¤È³ØÈ¶¡¡»°É©¡¦»°°æ¡¦½»Í§¡¦°ÂÅÄ¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»°°æÊª»º¼ÒÄ¹¤ò·Ð¤ÆNHK²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÓÅÄË§Â¢¤Î¡Ö½¢³è¡×
Ìó90Ç¯Á°¤Î»°°æÊª»º¤ÎºÎÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ö1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯¤Ë·Ä±þÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ»°°æÊª»º¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÌðÌîÀ®Åµ¡Ê¸µ»°°æÊª»º¥í¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥¹»ÙÅ¹Ä¹¡Ë»á¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃæÎ¬¡Ë
ÀÎ¤Î¾¦¼Ò¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤·¤¿¼Ò°÷¤ò¼¡¤Î4ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Âç³ØÂ´¶ÈÀ¸
¢¹â¾¦Â´¶ÈÀ¸
£¾¦¶È³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸
¤¸½ÃÏÅ¹ºÎÍÑ¡×
¡Ê¡Ø»°°æÊª»º¿Í»öÀ¯ºö»Ë1876¡Á1931Ç¯¡Ù¡Ë¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î4Ê¬Îà¤Ë½¾¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢£¾¦¶È³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î3¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¡Âç³ØÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤Ï¡¢1936Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Àï¸å¤Ë¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÓÅÄË§Â¢¡Ê1911¡Á2001¡Ë¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÅìÂçÀ¸¤Ç¤â¡Ö10Ã±°Ì°Ê¾å¤¬Í¥¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿»°°æÊª»º
¡Ö»ä¤¬»°°æÊª»º¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ½½°ì¡Ê1936¡ËÇ¯¤Î½Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£º¡¤ÎÇ¯¤ÏÃúÅÙ2¡¦26»ö·ï¤ÎËÖÈ¯¤ÇÊª¾ðÁûÁ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â´¶È»î¸³Ãæ¤Î°¿¤ëÆü¡¢·ÐºÑ³ØÉô¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ë»°°æÊª»º¤«¤é½½Ì¾°ÌºÎÍÑÍ½Äê¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤¿¡£Í¥¤¬½½°Ê¾å¸«Åö¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î»ñ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ¤Î·ÐºÑ³ØÉôÄ¹¡¢ÅÚÊýÀ®ÈþÀèÀ¸¡Ê½÷Í¥¡¦¾®Âô¿¿¼î¤ÎÁ½ÁÄÉã¡Ë¤Ë¸æÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢M¡¦B¡¦K¡Ê»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ÏN¡¦Y¡¦K¡ÊÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤äY¡¦S¡¦B¡Ê²£ÉÍÀµ¶â¶ä¹Ô¡£¤Î¤Á¤ÎÅìµþ¶ä¹Ô¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆüËÜ¤¬À¸¤ó¤ÀÀ¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¼Ò¤À¡£¼õ¤±¤Æ¤ßµë¤¨¤È¸æ»¿À®¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç´ê½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Æþ¼Ò»î¸³¤Ï·¿ÄÌ¤ê½ñÎàÁª¹Í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿Í»ö·¸¤Î¿Í¤Ë°Í¤ëÌÌÀÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç·Åù¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¼ÔÃ£¤¬·Ð±Ä¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌò°÷¤È¤ÎºÇ½ªÅªÌÌÀÜ»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ°æ¾å¼£Ê¼±Ò»á¤¬¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ËÅÄÅçÈË¼£¡ÊÈËÆó¤Î¸í¤ê¡Ë»á¡¢¾ïÌ³¼èÄùÌò¤¬¸þ°æÃéÀ²»á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³ËøÁæ¤®¤Ä¤±¤¿»ä¤¬ºÇ½é¤ËÌÌÀÜ¤·¤¿¿Î¤ÏÅÄÅç»á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÅç¤µ¤ó¤Ï·ì¿§¤È¿§±ð¤ÎÎÉ¤¤´é¤ò¤·¤¿¿Â»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤·¿¶¤ê¤â¶Ë¤á¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ç¡¢¼ç¤È¤·¤Æ»ä¤¬Àì¹¶¤·¤¿³Ø²Ê¤Î°ì¤Ä³°¹ñ°ÙÂØÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¸»úÄÌ¤êÉ¨¤ò¸ò¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËÆ¤Ç¤Î³èÈ¯¤Ê¼Áµ¿±þÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤æ¤¯¤ÈºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï°ìÀ£´¶¤¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìò°÷¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ»ä¤¬ÇçÆþ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤È¡¢Áë¤òÇØ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤Ê´ù¤Î¸þ¤³¤¦¤Î°Ø»Ò¤ËËä¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÊÁ¤ÊÇòâ¬¤Î´é¤Ë¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë´ã¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸«¤¿¡£Áë¤«¤éÆþ¤ëÆü¸÷¤ÇµÕ¸÷¤Î½ê°Ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î»þ»ä¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤Î¼þÊÕ¤«¤é¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¸÷¤¬Î©¤Á¾º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£²¿¤·¤í¸Þ½½Ç¯¶á¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»ö¤¬Á¯¤«¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀÖÌçÉÕ¶á¤Î°û¤ß²°¤Ç¿©¤Ù¤¿²´éÚ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡×ÏÃ¤ò
¡Ö»ä¤¬º¹¤·½Ð¤·¤ÆÃÖ¤¤¤¿¿È¾åÄ´½ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø·¯¤ÏÄ²¥Á¥Õ¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¥Í¡©¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤¬Èà¤ÎÈ¯¤·¤¿Âè°ì¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¡ØËÜ¶¿ÀÖÌçÉí¶á¤Î°û¤ß²°¤Ç¼ò¤Îºè¤Ë¶ô¤Ù¤¿¿Ý²´éÚ¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥¦¥ó¤½¤¦¤«¡£¤À¤¬²´éÚ¤Ï¿Ý²´éÚ¤Ë¤·¤Æ¶ô¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¾æ¤Ç¡¢ÌÌÀÜ¤Ï¶Ï¤«¸ÞÊ¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤ÆÎ»¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ó¤ÊÌõ¤Ç¡¢ÅìÂç¤«¤éÆþ¼Ò»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿½½¿ôÌ¾¤ÎÆâ¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿5¡Á6Ì¾¤ÎÆâ¤Ë»ä¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬²¿¤È¿Í»ö²Ý¡Êº£¤Î¿Í»öÉô¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢À¶¿å·é»á¤¬¤½¤Î¼çÇ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø¸þ°æÃéÀ²ÄÉÁÛÏ¿¡Ù¡£ºÇ¸å¤Î¥«¥Ã¥³½ñ¤¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡£
¢£Âç³Ø¡¢¹âÅù¾¦¶ÈÂ´¤Î¸øÊçºÎÍÑ¤Ç¤â¡¢ÌÌÀÜ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤æ¤ë¤«¤Ã¤¿
¼¡¤¤¤Ç¡¢¢¹â¾¦Â´¶ÈÀ¸¤ÎºÎÍÑ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸øÊçºÎÍÑ¤È±ï¸ÎºÎÍÑ¤Î»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£
¸øÊçºÎÍÑ¤Ç¤Ï1928Ç¯¤ËÅìµþ¹â¾¦¡Ê¸½ºß¤Î°ì¶¶Âç³Ø¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ»°°æÊª»º¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Àï¸å¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿å¾åÃ£»°¡Ê1903¡Á89¡Ë¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ø¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¦¾å¶¥µ»¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ÌÀ¼£²°¤Î°ëÌîÄ¹Â¢¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Î·×Â¢·¯¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÎËÙÀèÀ¸¤«¤é»°°æÊª»º¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¡¢»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤éºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æþ¼Ò»î¸³¤Ï¡¢¿Í»öÉôÄ¹¤ÎÅÄÃæÊ¸Â¢¤µ¤ó¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¡¢2²óÌÜ¤ÏÉ®Æ¬¾ïÌ³¤Î°ÂÀîÍºÇ·½õ¤µ¤ó¤ÎÌÌÀÜ»î¸³¤Ç¤·¤¿¡£
°ÂÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢·¯¤ÏÇÀ²È¤Î½Ð¤À¤Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ø·¯¡¢Âçº¬¤Ï¤¤¤ÄÇÅ(¤Þ)¤¯¤«¤Í¡Ù¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¤Ê¤ê¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢»ä¤âÁÇÄ¾¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤È¤¤Ê¤·Âçº¬¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¿¿Åß¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÇÅ¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤â¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Í¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø²ó¸ÜÏ¿¡Ù¡Ë¡£
¢£¥³¥ÍºÎÍÑ¤Î¿Í¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿
±ï¸ÎºÎÍÑ¤Ç¤Ï¡¢1930Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¹â¾¦¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤ÎÁ°¿È¡Ë¤òÂ´¶È¤·¡¢»°°æÊª»º¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿´¥ËÉ§¡Ê1907¡Á93¡Ë¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤è¤¤¤è½¢¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¤É¤³¤ËÆþ¤ë¤«·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹·»¤Î¡Ê¹â¶¶¡ËÉ§ÆóÏº¤¬¡Ø»°°æÊª»º¤Ë¤Ç¤âÆþ¤ë¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤«¤é¡Ø¤Ï¤¢¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»°°æÊª»º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î±¿Ì¿¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¾¼ÏÂ¸ÞÇ¯¤È¤¤¤¨¤Ð½¢¿¦Æñ¤ÎºÇÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â³ØÀ¸¤Î½¢¿¦Àè¤Ç¿Íµ¤ÅÙ¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤«»°°æÊª»º¤È¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Î¤³¤È¤À¡£ÅöÁ³¡¢¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¼õ¤«¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
Éã¤ÈÄ¹·»É§ÆóÏº¤¬¡¢»°°æÊª»º¤Î½éÂå¼ÒÄ¹¤ÇÅö»þ¤Ï»°°æ¹çÌ¾¤ÎÁêÃÌÌò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±×ÅÄ¹§»á¤ÈÃãÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Ä¹·»¤¬±×ÅÄ¤µ¤ó¤Ë»ä¤Î½¢¿¦¤òÍê¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£Ì¾¸Å²°»ÙÅ¹¤Ë»î¸³¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤±¤È¤¤¤¦¡£
¡ØÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡Ù¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á¼ªÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¸ýÆ¬»îÌä¤â·Á¼°Åª¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¹â¾¦¤«¤é¤Ï»ä¤ò´Þ¤á»°¿Í¤¬¹ç³Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ÎÅö»þ¡¢»ä¤Î½éÇ¤µë¤Ï¸Þ½½È¬±ß¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø»ä¤ÎÍúÎò½ñ¡¡·ÐºÑ¿Í21¡Ù¡Ë¡£
¢£ÄëÂç¥³¡¼¥¹¤ò¼Î¤Æ¤Æ¼Â³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Âçºå»ÙÅ¹¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿½¨ºÍ
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¸½ÃÏÅ¹ºÎÍÑ¤È¤¤¤¦¤È¡¢³¤³°¸½ÃÏË¡¿Í¡¦»ÙÅ¹¡¦½ÐÄ¥½ê¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¹ñÆâ»ÙÅ¹¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âçºå¡¢Ìç»ÊÅù¡½¡½¤Ë¤è¤ëºÎÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¸½ÃÏÅ¹ºÎÍÑ¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ë½ÐÀ¤¤·¤¿¿ÍÊª¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÀîÍºÇ·½õ¤¬¤½¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¡£°ÂÀî¤ÏµþÅÔÉÜ¤ÎÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÃæ³Ø¹»¤«¤éÂè»°¹âÅùÃæ³Ø¹»¡Ê¤Î¤Á¤ÎÂè»°¹âÅù³Ø¹»¡¢µþÅÔÂç³Ø¶µÍÜÉô¤ÎÁ°¿È¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¹»¤Î²ÝÌÜ¤¬¾¦¶È¼ÂÌ³¤Ë±ï±ó¤¤¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢Âçºå¾¦¶È³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âè»°¹âÅùÃæ³Ø¹»¤ÏÄëÂç¤Ø¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍ§¿ÍÃ£¤Ï¡Ø°ÂÀî¤Ïµ¤¤¬¶¸¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È±¢¸ý¤òÍø¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¡Ø»°°æÊª»ºÉ®Æ¬¾ïÌ³¡¡°ÂÀîÍºÇ·½õ¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡£°Ê²¼¡¢°úÍÑ¤ÏÆ±½ñ¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÂÀî¤ÏÈô¤Óµé¤ò½Å¤Í¤Æ1Ç¯È¾¤ÇÂ´¶È¤·¡¢1889Ç¯¤Ë»°°æÊª»ºÂçºå»ÙÅ¹¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¡ÖÆþ¼ÒÅö»þºÇ¤â¿É¤¯¤Æ¡¢¸å¡¹¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ï³Ø¹»½Ð¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ·É±ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÀî¤Ï¡Ö»°°æÊª»º¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤âÅÁ¼ê(¤Ä¤Æ)¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤¬½¢¿¦¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ê¤É¤¹¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤·¡¢¼«¤é¤¬ÌÃ¡¹¤¬¾¡¼ê¤Ë¿¦¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÄ¾ÀÜ»ÙÅ¹Ä¹¤ËÍê¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢»°°æ¤Ç¤Ï»ÙÅ¹Ä¹¤È¤¤¤ï¤º»ÙÇÛ¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¡£Æî°ì²ð¤È¤¤¤¦¿Í¤¬»ÙÇÛ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤ÏºÇ½éÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»°°æ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃæÅÓ¤«¤éÊª»º¤ËÆþ¤ê¡¢Âçºå»ÙÅ¹»ÙÇÛ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¿Í¤ËÍê¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
¢£Åì¥ì¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂåÌÐ¼ù¤Ï¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤«¤é»°°æÊª»º¤Ø
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢1913Ç¯¤ËÌÀ¼£ÀìÌç³Ø¹»¡Ê¸½¡¦¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ»°°æÊª»ºÌç»Ê»ÙÅ¹¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Àï¸å¡¢ÅìÍÎ¥ì¡¼¥è¥ó¡Ê¸½¡¦Åì¥ì¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÄÂåÌÐ¼ù¡Ê1890¡Á1981¡Ë¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂ´¶È¼°¤â½µÆü¤ËÇ÷¤Ã¤¿Í¼¡¢¸Þ¡¢Ï»¤ÎÆ±ÁëÀ¸¤È¾¾ËÜ¡Ê·ò¼¡Ïº¡£ÌÀ¼£ÀìÌç³Ø¹»¤òÀßÎ©¤·¤¿°ÂÀî°ìÂ²¡ËÅ¡¤òË¬¤ì¤¿¡£¾¾ËÜÀèÀ¸¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë²÷¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£³§¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¹¤Ë¹ø¤ò¤ª¤í¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀèÀ¸¤«¤é°ì¿Í¡¢°ì¿Í½¢¿¦Àè¤ò¤¤«¤ì¤¿¡£»ä¤ÎÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼Â¤Ï¤½¤ì¤¬¤Þ¤À·è¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¡¢¤½¤Î»ö¾ð¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÀèÀ¸¤Ï°ì½Ö¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¤«¡¢¤¤¤Þ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü»°°æÊª»º¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤¬µ¡³£¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¦¼Ò¤Î´õË¾¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£º£¤Ê¤é¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦¡£¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¸«¤¿¤Þ¤¨¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
ÍâÄ«¾¾ËÜÀèÀ¸¤«¤é¤ªÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Øº£Æü¡¢Ìç»Ê¤Ø¹Ô¤¯ÍÑ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»°°æ¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤ËËÍ¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÅÅÏÃ¤ÎÁ°¤Ç¿¼¤¯Æ¬¤ò¤µ¤²¤¿¡£°ìÎ¾Æü¸å¡¢Ìç»Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»ÙÅ¹Ä¹¤Î¾®ÎÓÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢ËÜÅ¹¤Î¼êÂ³¤¤ËÂ¿¾¯¤Î»þÆü¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÊÌ¤ËÆþ¼Ò»î¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â´¶È¼°¤¬¤¹¤ó¤Ç°ì½µ´Ö¤â¤¿¤¿¤ÌÆü¡¢»°°æÊª»º¤«¤é¡Ø¸«½¬¤¤¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¨¹ï½Ð¼Ò¤»¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¾õ¤ò¼«Âð¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø»ä¤ÎÍúÎò½ñ¡¡·ÐºÑ¿Í14¡Ù¡Ë
±ï¸ÎºÎÍÑ¤ä¸½ÃÏÅ¹ºÎÍÑ¤ò½ü¤¯¤È¡¢»°°æÊª»º¤Ç¤Ï½ñÎàÁª¹Í¡¢¿Í»öÉôÄ¹¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¼¡Ä¹¡Ë¤ÎÌÌÀÜ¡¢Ìò°÷ÌÌÀÜ¤Î»°ÃÊ³¬¤ÇºÎÍÑ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Â¾ºâÈ¶¤Ç¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë³Ø¹»Â¦¤Î¿äÁ¦¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÌÀÜ¼«ÂÎ¤Ï»¨ÃÌ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»°°æÊª»º¤é¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô
1963Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶ÐÌ³¤ÎËµ¤é¡¢ÏÀÊ¸¡¦Ãøºî¤òÈ¯É½¡£ÀìÌç¤Ï´ë¶È½¸ÃÄ¡¢´ë¶È·ÏÎó¤Î¸¦µæ¡£2005¡Á06Ç¯¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£06Ç¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÇî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¹æ¤ò¼èÆÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ë¶È½¸ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤È²òÂÎ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏÊýºâÈ¶30²È¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·ÈÇ ÆüËÜ¤Î15ÂçºâÈ¶¡Ù¡Ø¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØË¿Ã²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÍÎÀô¼ÒÎò»Ë¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ë