アメリカのドナルド・トランプ大統領は、現地時間2025年4月9日に 相互関税 (トランプ関税)を発動すると、その日のうちに、報復措置を行わなかった国々に対する相互関税を90日間一時停止しました。日本や韓国、オーストラリアは「報復関税をしない」と表明していますが、EUは今後の交渉が不調に終わった場合、GoogleやMetaなどのデジタル広告収入に対して課税する「報復関税」実施を示唆しています。

フォン・デア・ライエン委員長は「トランプ関税」に際して、「我々はトランプ大統領の発表に注目しており、交渉の機会を与えたいと考えています。加盟国からの強い支持を得たEUの対抗措置採用について最終決定する一方、措置発動については90日間保留します。交渉が満足のいくものではなかった場合、我々は対抗措置を発動します。さらなる対抗措置の準備も続いています。以前にも申し上げたように、あらゆる選択肢はテーブルに残されています」という声明を発表しました。フォン・デア・ライエン委員長の考える「満足のいく」内容とは「バランスの取れた合意」のことで、もしバランスの取れた合意に至らなかった場合、報復関税として、GoogleやMetaのデジタル広告収入への課税が行われる見込みです。フォン・デア・ライエン委員長は、「トランプ大統領による『貿易戦争』は『世界貿易の完全な変曲点を引き起こした」と述べ、EUが対アメリカ貿易で2023年に1570億ユーロ(約25兆5000億円)の黒字だったことは認めつつも、EU圏のサービスは80%以上をアメリカのものが占めているため、デジタルも含めたサービスの貿易収支でいえば1090億ユーロ(約17兆7000億円)の赤字だと述べています。経済紙・Financial Timesの取材に対してフォン・デア・ライエン委員長は「貿易戦争に勝者はなく、敗者しかいません」と語っていますが、果たしてこの考えがトランプ大統領に伝わるかは不明です。