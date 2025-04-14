ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï³Ú¤·¤ß¡ª¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄµ£¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ëüâÌÚºÚÆá¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¡×
¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤½¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¡¢¿ÀµÜ³°±ñ¤Ë¤Æ¡ÖADIDAS TOKYO CITY RUN 2025¡×¤¬13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯±«¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢5km¤ÎÆüËÜÎ¦Ï¢¸øÇ§¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ä¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢Ç®¤¤±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï³Ú¤·¤ß¡ª¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄµ£¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë郄ÌÚºÚÆá¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï³Æ³¦¤Î¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â°ìÈÌ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë±ØÅÁ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¸µÅê¼ê¤ÎÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬Â®¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤ÈÄ¹µ÷Î¥¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£1km¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯Áö¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ËÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¡È¥ê¥ì¡¼¤ÈÌîµå¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡É
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»µ÷Î¥¤Î100m¡¢200m¤ä¥ê¥ì¡¼¤È¤«Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ý¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥ì¡¼¤À¡£¡Ö¥Ð¥È¥ó¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤È¤«²¿É´²ó¤âÎý½¬¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ç¤Ï1²ó¡¢¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Ìîµå¤Î¾ì¹ç¤âËÍ¤ÏÀèÈ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢100µåÅê¤²¤Æ1µå¥ß¥¹¤¹¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÉé¤±¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
郄ÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡È¼Â¤Ï¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡É
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î郄ÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï¡ÖÁö¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢³ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤Î»³åÑÎ¼ÂÀ¤¯¤ó¡Ê32¡¢100£íÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¤È¤«¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Î°ÂÆ£Í§¹á¤µ¤ó¡Ê31¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤ê¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬À¤³¦Î¦¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â±þ±ç¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Êì¹ñ³«ºÅ¤À¤È¤µ¤é¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ï9·î13Æü³«Ëë¤¹¤ë¡£