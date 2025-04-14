²ÎÉñ´ìºÂ¡¡µÒÀÊ¤Î°Ø»Ò¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¡¡¡Ø»Í·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¸ø±é¤ò°ì»þÃæ»ß
²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎµÒÀÊ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø»Í·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î¸ø±é¤ò°ì»þÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢¾¾ÃÝ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÃÝ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÒÀÊ¤Î°Ø»Ò¤Ë¶¯ÅÙÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾å±éÃæ¤Î¡Ø»Í·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î¸ø±é¤ò°ì»þÃæ»ß¤·¡¢ÁíÅÀ¸¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÆü 14 Æü¡Ê·î¡ËÌë¤ÎÉô¤«¤é 17 Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë¤ÎÉô¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸³ÆÊýÌÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø»Í·îÂç²ÎÉñ´ì¡ÙÌë¤ÎÉô¤Ë¤Ï¡¢ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¡¢Èø¾å¾¾ÎÐ¤µ¤ó¡¢Èø¾å±¦¶á¤µ¤ó¡¢ºäÅìµµÂ¢¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¹ÖÃÌ»Õ¡¦¿ÀÅÄ¾¾¸ñ¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡£Ãë¤ÎÉô¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜÇòóÀ¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Î¸ø±é¤ÎºÆ³«¤á¤É¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÀßÈ÷¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï18 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£