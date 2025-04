【マインクラフト 目覚まし時計(ミニクリーパー)】 8月上旬 発送予定 価格:3,300円

インフォレンズは、「マインクラフト 目覚まし時計(ミニクリーパー)」を8月上旬に発売する。価格は3,300円。

本商品はサンドボックスゲーム「マインクラフト」に登場するクリーパーをモチーフとした目覚まし時計。小さくデフォルメされたミニクリーパーが造形され、コンパクトなサイズ感で枕やデスクにおいて飾ることができる。また、スヌーズ機能も搭載されている。

