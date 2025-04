13人組K‐POPグループ・SEVENTEENの4度目となるワールドツアーを映画化した『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』より、パフォーマンスカット4点が日本限定公開された。昨年12月にはアメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「Top K-pop Touring Artist」を受賞するなど、K-POPのアイコンとして活躍し続けるSEVENTEEN。現地時間今月4日には、メキシコで開催された「Tecate Pa’l Norte 2025」のメインステージ「Tecate Light」にヘッドライナーとして出演し、会場を熱く盛り上げた。

そんな彼らの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」は、北米と日本、アジアの主要都市の合計14都市で30回にわたって開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のCARAT(SEVENTEENのファンネーム)が集結。その皮切りとなった韓国・高陽公演の模様が、2D、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXと多彩な上映フォーマットで蘇る。スクリーンには、本ツアー限定バージョンの「Fear」 や、「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」「Ash」 などの貴重なライブパフォーマンスがフルセットリストで登場。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの3ユニットの個性が光るパフォーマンス、そしてSEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲の数々が大迫力で再現される。このたび日本限定公開されたパフォーマンスカットは全4点。1枚目は、黒を基調としたシックな衣装で披露されたオープニングアクト。そのなかでも、CARATが最も興奮したであろう「Fear」の伝説の“天使の羽”演出を切り取っている。続いて、大人っぽく艶っぽい「Fear」とは打って変わり、さまざまな動物たちに囲まれ笑顔満点な「Snap Shoot」の集合写真。この直後に始まる“DKタイム”など、観客が思わず笑顔になってしまうパフォーマンスもSEVENTEENの魅力のひとつだ。3枚目は、初めて日本のドラマ(『トクメイ!警視庁特別会計係』)の主題歌に起用され、日本のCARATにも人気が高い「今 -明日 世界が終わっても-」のイントロ終わりの決めポーズを抑えたもの。さらにはツアー当時の最新曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」のラストカットも公開。ヒップホップ、R&B特有のグルービーなメロディーにマッチした、カジュアルな衣装も見どころとなっている。なお、各種ムビチケ前売券は現在販売中。特典「スマホステッカー(全11種ランダム)」が付属するムビチケカードは、4月18日に映画館・ぴあ通販・ムービーウォーカーストアにて発売される。映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』は、5月16日より全国公開。