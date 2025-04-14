プロパストが２５年５月期業績予想を一転増益予想へ上方修正 プロパストが２５年５月期業績予想を一転増益予想へ上方修正

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プロパスト<3236.T>がこの日の取引終了後、２５年５月期の連結業績予想について、売上高を２６８億２００万円から２７７億８０００万円（前期比１９．２％増）へ、営業利益を１９億９１００万円から３２億３０００万円（同５．７％増）へ、純利益を１０億９０００万円から１８億８２００万円（同３．４％増）へ上方修正し、減益予想から一転して増益予想とした。賃貸開発事業において、当初計画以上の販売価格で物件売却が進んだことが要因としている。



同時に発表した第３四半期累計（２４年６月～２５年２月）決算は、売上高２３１億３５００万円（前年同期比１２．０％増）、営業利益２７億６７００万円（同９．５％減）、純利益１６億３５００万円（同１３．６％減）だった。分譲開発事業で売り上げ計上する引き渡し物件がなかったことが響いた。



出所：MINKABU PRESS