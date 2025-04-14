明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０２：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

※日・閣議

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：きょくと<2300>，ボードルア<4413>，ＪＭＡＣＳ<5817>，メタリアル<6182>，ＨＩＯＫＩ<6866>

※海外企業決算発表：シティグループ，バンク・オブ・アメリカほか



出所：MINKABU PRESS