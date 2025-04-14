明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０２：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
※日・閣議
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：きょくと<2300>，ボードルア<4413>，ＪＭＡＣＳ<5817>，メタリアル<6182>，ＨＩＯＫＩ<6866>
※海外企業決算発表：シティグループ，バンク・オブ・アメリカほか
出所：MINKABU PRESS
０２：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
※日・閣議
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：きょくと<2300>，ボードルア<4413>，ＪＭＡＣＳ<5817>，メタリアル<6182>，ＨＩＯＫＩ<6866>
※海外企業決算発表：シティグループ，バンク・オブ・アメリカほか
出所：MINKABU PRESS