○経済統計・イベントなど

０２：００　米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
１０：３０　日・２０年物国債の入札
１０：３０　豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
１５：４５　仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００　ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１８：００　ユーロ・鉱工業生産
２１：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０　米・輸出入物価指数
※日・閣議
※タイ市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：きょくと<2300>，ボードルア<4413>，ＪＭＡＣＳ<5817>，メタリアル<6182>，ＨＩＯＫＩ<6866>
※海外企業決算発表：シティグループ，バンク・オブ・アメリカほか

出所：MINKABU PRESS