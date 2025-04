木村カエラが自身のInstagramを更新。ガールズグループ・ME:I、そしてHANAとの集合ショットを公開し、大きな反響を呼んでいる。

【写真】笑顔でポーズする木村カエラとME:I/HANAとの集合ショット

■木村カエラ、ME:Iとの再会に感激のメッセージ「こんな幸せな日がくるなんて。」

サバイバル番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:Iと、同番組で国民プロデューサー代表を務めた木村。4月11日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』で共演&「Ring a Ding Dong」でコラボパフォーマンスし、SNSでも大きな話題となった。

本投稿は、木村がME:Iメンバーに囲まれた笑顔の集合ショットとともに、「こんなに幸せな日がくるなんて」と感極まった思いを長文で綴っている。

「最終審査の日、『いつかME:Iと共演することを夢にします』と話した夢が叶った」と、涙の絵文字を添えて報告した木村。「何度も何度も目を合わせて、言葉がなくても伝わってくるみんなの感情が… あー、忘れられない。愛おしい」と、当日の感動を振り返る。

続けて「Ring a Ding Dong 忙しい中、練習して覚えてきてくれて、きゃわいいきゃわいい 天使ダンス 踊ってくれてありがとう。本物の天使でした」とメンバーに感謝を伝え、「わたしの宝物。ずっと心にしまっておきます」「またいつか、こんな夢みたいな日が訪れますように」と、次の再会に思いを馳せた。

SNSでは、「幸せそうに歌うカエラさんとME:Iちゃんの表情が見られて、最高です」「泣きながら見ました」「温かいメッセージに胸がいっぱいになります」「またぜひ共演してほしい」「ME:Iとの絆が素敵すぎる」など、ファンの歓喜の声が多数寄せられている。

■“日プガールズ”出演のMOMOKAが所属するHANAとの記念ショットも!

また、オーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAとの記念ショットも。メンバーのMOMOKAは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも出演しており、カエラは「2025.4.11 MUSIC STATION with HANA」という文字とハートの絵文字を並べ、再会の喜びを伝えた。