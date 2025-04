iScreamが、新曲「Reach for the Sky」を2025年4月16日に配信リリースすることを発表した。また、同日にミュージックビデオも公開となる。「Reach for the Sky」は、走ることを人生のメタファーとして描きながら、目標に向かって進む人々を勇気づける楽曲となっており、「走ることは時に困難で、思い通りにいかないこともある。しかし、仲間の声援や支えがあるからこそ、前に進み続けることができる」というメッセージが込められているという。今回はBTSの「Lights」等を手掛けるUTAと、ME:Iの「Click」等を手掛けるRose Bluemingが制作を務めた。

リリース情報

「Reach for the Sky」

2025年4月16日(水)配信開始

https://lnk.to/iScream_ReachfortheSky



『市制20周年記念事業 みえ松阪マラソン スペシャルサンクスパレード』>

開催日:2025年5月25日(日)11〜12時

会場:国道166号 宮町交差点付近〜鎌田北交差点付近

▼『みえ松阪マラソン2025』公式サイト

https://mie-matsusaka-marathon.jp/

▼『市制20周年記念事業 みえ松阪マラソン スペシャルサンクスパレード』

https://mie-matsusaka-marathon.jp/2025/03/25/parade/

また、本楽曲は2025年12月開催予定の『みえ松阪マラソン2025』の大会公式イメージソングとして起用されることが決定した。5月25日に開催される『市制20周年記念事業 みえ松阪マラソン スペシャルサンクスパレード』にiScreamが参加することも発表となった。なおミュージックは、4月16日20時に公開されるのでぜひチェックしてほしい。◆ ◆ ◆◾️iScream コメントiScreamです!「Reach for the Sky」が4/16に配信リリースとなります! 皆さんに新曲をお届けできることがとても嬉しいです!この楽曲は、『みえ松阪マラソン2025』の大会公式イメージソングになっており、参加されるランナーの皆さん、応援される皆さんはもちろん、目標に向かって走り続ける全ての皆さんにiScreamからのエールを音楽で届けられるようパワーと想いを込めて歌わせていただきました!「Jellly Fish」に続き、最高の音楽を作ってくださるUTAさんに今回も制作していただきました!そして、リリース日である16日 20:00にはMusic Videoが公開となります! 約半年ぶりのiScreamのMVを皆さんにお届けできることがとても楽しみです!マラソンにちなんだワード、世界観と共に日本中、世界中の一人一人にエールをお届けできますように!◆ ◆ ◆