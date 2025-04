サッカー日本代表の守田英正選手(29)の妻でモデルの藤阪れいなが13日、インスタグラムで、第2子となる男児を出産したことを発表した。

ベビーの写真とともに「Our second baby is here 」と書き出し、「先日、第2子となる男の子が生まれました」と報告。「より一層パワーアップした守田家をこれからもよろしくお願いします」とつづった。

藤阪は2020年1月に結婚を発表。22年2月、第1子となる女児を出産したことを発表した。