なぜ海外からも注目される？アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」《総合ディレクター・北川フラム×俳優・南果歩》がその魅力を語り尽くす

2025年4月18日から約100日間にわたって開催される「瀬戸内国際芸術祭2025」(以下、瀬戸芸)。「海の復権」をテーマに掲げ、瀬戸内の島々を舞台にしたこの現代アートの祭典は、2010年の第1回から3年ごとに開催され、今回で第6回を迎える。

総合ディレクターとして企画段階から参画している北川フラムと、同じく第1回からこの芸術祭に関心を寄せ、見つめ続けてきた俳優・南果歩が、瀬戸芸の魅力と地域の変化について語り合った。

「余白の時間」を慈しむ旅

北川フラム(以下、北川):「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(2000年から開催)や「瀬戸内国際芸術祭」の総合ディレクターを務めるようになり、週5日は地方に行っていますね。そんな生活をもう20年近く続けています。「疲れた、もうダメだ」と思う時はありますが、なんとかやっています。

南果歩(以下、南):すごいですね。そうやって瀬戸芸は育てられてきたんですね。私はスタートから⾒ていますが、2010年のことを思い返すと、⾶躍的な成⻑の仕⽅ではないかと思います。何の予備知識もなく、ただ⾯⽩そうな予感がして。私が第1回⽬の瀬⼾芸を訪れた時は、島⺠の皆さんはまだ何がなんだか、わけが分かっていないような状態でしたね。

北川:それは今でもあまり変わらないかもしれない。島民の皆さんは、「現代美術は分からない」と言うけれど、3年に1度のお祭りを「面白いから応援する」という反応です。でも第1回のときは本当に何も分かっていない状態だったと思います。

南:食事するところもなかったですね。豊島でオープンしているペンションをようやく見つけて、「やっとレストランがあった!」と入っても、「営業時間外です、やってません」という感じで。私の第1回の瀬⼾芸体験は、本当にバックパッカーの旅をしたような感覚が残っています。それも良き思い出ですし、何よりも作品群が素晴らしかった。

私が瀬⼾芸にハマった理由は、豊かな余⽩の時間を感じたからです。島から島への移動手段は船しかない。船は決まった時間にしか来ない。だから船着き場で船を待ちながらボーッとする時間がある。そして船上でも、海を見てゆっくりする時間がある。

そうすると、さっき見たアートのことを思い出すんです。⾃分の⼈⽣のいろいろなことがリンクしていき、アートを思い出しながら⾃分⾃⾝を⾒つめる時間になっていく。「こういう時間を呼び覚ましてくれる場所があるんだ」と、すごく驚きました。

北川:そう言ってくださると本当にありがたいのですが、瀬戸芸の最大の課題は、訪れる人にそういう余白の時間をどう思ってもらえるようにしていくか、ということです。船は足りない、船を操縦する人はもっと足りない状態なんです。人的なインフラ不足は現在の世の中と同じですね。

南:いま問題になっている、路線バスのドライバー不足と同じですね。

北川:それに、今では瀬戸芸の会期中、週末などは特にですが、ホテルが満室で予約できない状況。それをどうするかも考えなければいけない。

さらに、従来の12の島と高松港・宇野港周辺に加えて、今回から宇多津町と東かがわ市、さぬき市が参加します。これらの市町は有人島を持っていないんですが、どうしても瀬戸芸に加わりたいということで。地域の方々からはかなり期待されていますので、プレッシャーもありますね。

「瀬戸芸」が海外からも人気を集める理由

また、今回は37の国と地域からアーティストが参加します。第6回の今回からニュージーランドとスウェーデンが正式に加わりました。面白いのは、セーシェル共和国からの参加申し込みがあったことです。人口12万人のセーシェルにも、優れたアーティストはいるんですよね。申し込みは昨年の秋でしたので、今回の参加には間に合わなかったのですが、次回からなんとか正式に加われないかと打診されています。

瀬戸芸にそれだけ多くの国からアーティストの参加希望があるのは、芸術祭として面白いことをやっているからというのはもちろん、ほかにも理由があると思っています。

一つは、海です。皆さんが普段使っている移動手段は電車や飛行機ですが、重要なのは海。海でつながっていることを海外の方々は無意識に感じているんです。セーシェルなどは明らかにそうですね。ニュージーランドもそう。たしかに距離はありますが、海でつながっていることで、気持ちが近くなるんですね。

もう一つは、越後妻有の「大地の芸術祭」でも今回の瀬戸芸でもそうですが、ロシアとウクライナのアーティストが同時に参加できる環境であること。僕は国としての参加を依頼してはいないのですが、でもそれぞれのアーティストには「国を代表している」という意識がとてもありますから。

芸術祭では、国ではなくアーティスト個人に対して参加を依頼しており、国家間の諍いに関しては変な問題にはならない。文句を言ってくる人や組織は嫌になるほどいっぱいいます。けれど、それをアーティストたちは無意識に自覚して、その上で参加している。こうした理由で、一気に認知度と人気が高まっていったのだと思います。

人々の心が躍る、3年に1度の「お祭り」

南:それだけ一気に人気が出たのはいつごろからでしょう?

北川:2016年でしょうか。3回目の開催からですので、瀬戸芸の準備期間を含めると10年くらいかかりました。1回目は次に開催できるかどうかわからない状況でしたが、なんとか2回目の開催をもちこたえると、その後、一気に人気は高まりました。

ほとんどの地元の人にとっては、今も「美術はなんだかわからない」。けれど「3年後に何かある」「来年何かある」と未来への期待があるのは、とても嬉しいことなんです。

南:ある意味お祭りですからね。⼈々の⼼が躍るんですよね。それは私も開催の回数を重ねるごとにすごく感じます。そういえばニューヨーク・タイムス誌が2019年に発表した「行くべき52の場所」に「瀬戸内の島々」が第7位にランクインしましたね。※

※「52 Places to Go in 2019」で瀬戸内の島々が日本で唯一選出(第7位)された。

北川:そうです、「瀬戸芸をやっている瀬戸内」と紹介してくれたんです。瀬戸芸ボランティアサポーターの「こえび隊」※の活躍からもわかるように、いろいろな問題がありながらも、サポーターたちがちゃんと対応している。これが芸術祭全体のいい雰囲気を作っているんですね。

コロナ前の2019年の瀬戸芸では、のべ7000人を超えるボランティア参加がありました。1日平均70人が手伝っているわけです。そのおよそ3割は海外からのボランティアだったというのはすごいことだと思います。

※瀬戸内国際芸術祭を支えるため、作品制作の手伝いや芸術祭のPR活動、芸術祭期間中の運営、各島での催しの手伝いなどを行うボランティアサポーター。

撮影/一井りょう 構成/宮崎沙綾

