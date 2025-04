くら寿司にて、大阪・関西万博の開催を記念した「いくらとうにと肉」フェアがスタート!

また、ダウンタウン浜田雅功さんとくら寿司が考えた 「ナンでやねん!?寿司 浜田のくちびるII」も同時発売されます☆

くら寿司「いくらとうにと肉」フェア

開催開始日:2025年4月18日(金)

実施店舗:くら寿司店舗

回転寿司チェーン「くら寿司」にて、「大阪・関西万博」の開催を記念して「いくらとうにと肉」フェアがスタート!

「塩いくら」や「濃厚うに(一貫)」、「黒毛和牛にぎり(一貫)」などの高級食材を取りそろえた、豪華なメニューが楽しめます☆

塩いくら

価格:350円

販売期間:販売中〜2025年5月1日(木)

水揚げ場に近い加工場で、漁獲後、素早く加工する鮮度抜群のイクラを使用した「塩いくら」

鮮度が良いからこそ、今では珍しい昔ながらの塩のみを使用して仕上げており、イクラ本来の旨みや深いコク、風味を堪能できます。

濃厚うに(一貫)

価格:230円

販売期間:2025年4月18日(金)〜5月1日(木)

「濃厚うに(一貫)」は、一般的に形崩れを防ぐために使用される添加物の「ミョウバン」を一切使用しておらず、苦みがないのが特徴。

口の中でとろけていくような食感と濃厚な旨み、鼻に抜けるような上品な磯の香りが楽しめます。

黒毛和牛にぎり(一貫)

価格:350円

販売期間:2025年4月18日(金)〜4月27日(日)

「黒毛和牛にぎり(一貫)」は、サシが入り、口どけのよい4等級以上の国産黒毛和牛を厳選して使用。

もも肉をじっくり加熱することで、しっとりと柔らかい食感が楽しめます。

また、注文が入ってから炙ることで水分を飛ばし、肉の旨みをさらに引き出しています。

塩、胡椒などシンプルな味付けにすることで、肉本来の旨みを存分に感じられる一品です。

極上かにといくら

価格:280円

販売期間:販売中〜2025年4月27日(日)

特製の醤油ベースのタレに漬け込んだプチプチ食感のイクラと、繊細な甘みを味わえるふわふわ食感のかに身を盛り合わせています。

イクラのコクとカニの甘みが相性抜群の豪華な一品です。

鶏てりやき軍艦

価格:115円

販売期間:2025年4月18日(金)〜4月27日(日)

鶏肉をオーブンで直火焼きし、大きめにカットすることで、肉の旨みがしっかりと感じられます。

醤油ベースの和風てりやき味に仕上げた、食べ応え抜群な一品です。

えびと苺とチーズ

価格:230円

販売期間:2025年4月18日(金)〜4月27日(日)

春を感じさせる、華やかな見た目と味わいのイチゴを使ったにぎり寿司。

エビといちごは、実は西洋料理ではサラダなどで提供されるなど相性が良い組み合わせです。

適度な塩味をもつクリームチーズをつなぎとして使用することで、コクのあるクリームチーズがエビといちごの甘みを引き立てます。

うにいくらミニ丼

価格:1,380円

販売期間:2025年4月18日(金)〜5月11日(日)

※お持ち帰り不可

ミョウバン不使用のウニと、醤油ベースの特製タレに漬け込んだプチプチ食感のイクラを贅沢に使用したミニ丼と「くら出汁」のセットメニュー。

毎朝、店舗で昆布やかつおなどから取った出汁で作るこだわりの「くら出汁」と一緒に味わえます。

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

「くら寿司 大阪・関西万博店」オープン

©Expo2025

店舗名:「くら寿司 大阪・関西万博店」

住所:大阪府大阪市此花区夢洲中一丁目地先 大阪・関西万博 企画局 L76−11

営業時間:10:00〜21:00(最終入店20:30)

席数:338席(6人席:54BOX、カウンター席:14席)

店舗面積:799.55平方メートル

電話番号:06-6940-6102

2025年4月13日(日)、ついに大阪・関西万博が開幕!

会場内に「くら寿司 大阪・関西万博店」がオープンしました。

外壁素材には、廃棄予定の貝殻約33.6万枚を再利用し、海藻から作る糊などを使用してできる“人工物不使用の漆喰”を採用。

座席数はくら寿司店舗で最多となる338席、お寿司が流れる回転ベルトも最長の約135mと、くら寿司史上最大規模の店舗となっています。

また、内装の一部には廃棄プラスチックなどを活用。

店内ではAIやビッグデータ、ICTなど利便性・快適性を向上させる最新テクノロジーを活用した、最先端のレストランモデルです。

さらに、「くら寿司 大阪・関西万博店」では、通常の寿司メニューだけではなく、くら寿司がこれまで進めてきたサステナブルな漁業の実現に向けた取り組みに基づいたメニューである“低利用魚”を活用したお寿司も展開。

さらに、海の環境に配慮し育てたオーガニックフィッシュのほか、万博に出店する70か国のシンボリックな料理を再現したメニューなど、世界から訪れる方々が、様々な食や文化を楽しめるメニューが登場します。

※詳細はくら寿司公式HPを確認ください

「ナンでやねん!?寿司 浜田のくちびるII」発売

価格:250円

販売期間:2025年4月18日(金)〜5月15日(木)

※お持ち帰り不可

※予定数量に達し次第、販売終了

MBSラジオ「ごぶごぶラジオ」とのコラボメニュー「ナンでやねん!?寿司 浜田のくちびるII」が、期間限定で登場!

「ナンでやねん!?寿司 浜田のくちびるII」は、くら寿司が協賛するMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」にて「なんでやねん」とツッコミたくなるメニューをテーマに、ダウンタウンの浜田雅功さんと「ごぶごぶラジオ」に出演するレギュラーメンバー(ライセンス井本さん、どりあんずのお2人、サカイストまさよしさん、ゲラゲラ星人さん)と一緒に考えた、今までになかった斬新なメニューです。

なんでやねん!の着想から、くら寿司では今まで使用したことがなかった食材であるふわふわの「ナン」に、13種類以上の野菜と果物を素材の形がなくなるまで長時間煮込み、旨みを閉じ込めたくら寿司特製のカレールーと、四大添加物不使用のソーセージ、そしてくら寿司こだわりのシャリが包み込まれています。

カレーのスパイシーさとソーセージの旨み、すし屋ならではのシャリの酸味が絶妙な一品です。

ごぶごぶラジオでは、実際に浜田さんも試食。

「そらカレーやし、まずいわけないやん。うまいよ!!」と絶賛していました☆

「大阪・関西万博」開催記念の、普段とは一味違う特別感のある豪華なメニュー!

大阪・関西万博開催を記念した「いくらとうにと肉」フェアは、2025年4月18日(金)より開催です。

