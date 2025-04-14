BTS¥¸¥ó¤¬¶«¤Ö¡¢º¤¤ë¡¢¶Ã¤¯¡ª¤³¤í¤³¤íÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ðË¤«¤Ê9¤Ä¤Î´é¤ò½¸¤á¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö±Ê±ó¤Ë¤ß¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È°¦¤é¤·¤¤¡×
¢£BTS¥¸¥ó¤¬¡È¥¥¢¥óÁñ¡É¤Ç¸«¤»¤ëÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð
¡ÚÆ°²è¡ÛBTS¥¸¥ó¤Î¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë9¤Ä¤ÎÉ½¾ð¡¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥¸¥ó¡¿¿²µ¯¤¤Î¥¸¥ó
BTS JIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
JIN¤Ï¡¢Netflix¤Î¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¥¢¥ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÅÔ²ñ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÅç¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌ±½É¡Ö¥¥¢¥óÁñ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¥¢¥ó84¡¢¥Á¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ½ÉÇñµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Netflix Korea¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÇJIN¤¬¸«¤»¤ëÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢º¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¶«¤ó¤À¤ê¤¹¤ëJIN¤Î9¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»÷¤¿É½¾ð¤ò¤·¤¿´é¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¸¥ó¤¯¤ó¤¬¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö³¨Ê¸»ú¤È¥¸¥ó¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¤Î¤³¤í¤³¤íÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ðÂç¹¥¤¡×¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¤Î¿§¡¹¤ÊÉ½¾ð¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ß¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Netflix Korea¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¸ø³«Ãæ¤À¡£