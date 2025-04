サブウェイで人気の「めんたいマヨたま」に、期間限定のお得な「NIGHTコンボ」が登場!

期間中は、毎日16時から「めんたいマヨたま」のサンドイッチと、ポテトドリンクセット、めんたいマヨディップのコンボがお得に楽しめます☆

サブウェイ「NIGHT コンボ」えびめんたいマヨたま/ポークめんたいマヨたま

販売期間:2025年4月16日(水) 〜5月20日(火)

販売店舗:サブウェイ全店

※レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く

サンドイッチチェーン「サブウェイ」にて2025年3月より発売されている、人気の春の期間限定メニュー「えびめんたいマヨたま」と「ポークめんたいマヨたま」

今回登場する「NIGHTコンボ」は、毎日16時から「めんたいマヨたま」のサンドイッチと、ポテトドリンクセット、めんたいマヨディップのコンボがお得に楽しめる夜限定のセットメニューです。

それぞれ「えびめんたいマヨたま」のコンボを990円、「ポークめんたいマヨたま」のコンボを1030円と、通常価格より70円お得に楽しめます。

2022年春から夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」を展開している「サブウェイ」

今回のキャンペーンも、同じく夜限定のセットメニューとして、春の期間限定商品をお得なセット価格で味わえます。

オーダー方法はとても簡単で、注文時に「NIGHTコンボで!」と伝えるだけです!

2025年春に、サブウェイで初登場した「めんたいマヨたま」シリーズは、明太子の風味や旨味を最大限に感じられるめんたいマヨソースとまろやかなたまごサラダの相性が抜群。

期間限定で販売している「めんたいマヨディップ」もホクホクのコロコロポテトに合わせて大好評です。

今回新たに登場した「NIGHTコンボ」では、「めんたいマヨ」のサンドイッチにSサイズのポテトとドリンク、「めんたいディップ」が楽しめます。

大人気の期間限定サンドイッチのセットが、夜だけお得に楽しめるキャンペーン!

「めんたいマヨたま」のサンドイッチと、ポテトドリンクセット、めんたいマヨディップのコンボが16時以降お得になる「NIGHTコンボ」は、2025年4月16日(水)から5月20日(火)までの期間限定で実施されます。

※他の割引サービス・クーポン・無料券との併用不可

