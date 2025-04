韓国の13人組グループ・SEVENTEENの4度目となるワールドツアーのコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』(5月16日全国公開)のパフォーマンスカット4点が14日、日本限定公開された。『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』は、北米と日本、アジアの主要都市の合計14都市30公演が開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のCARAT(ファンネーム)が集った。全世界のCARATが熱狂したワールドツアーの皮切りとなるエネルギッシュな韓国・高陽公演が大スクリーンで蘇る。ツアー限定バージョンの「Fear」 「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」「Ash」など貴重なライブパフォーマンスをはじめとするフルセットリストで送る。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの個性が光るパフォーマンス、SEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲の数々が、2D版に加え、大迫力のSCREENX、4DX、ULTRA 4DXで再現される。

今回解禁されたパフォーマンスカット4点は、日本限定公開となる。黒を基調としたシックな衣装で披露されたオープニングアクトのなかでも、CARATが最も興奮したであろう「Fear」の伝説の“天使の羽”演出を切り取ったカットが到着。会場で得た高揚感を想起する貴重なワンカットとなっている。大人っぽく艶っぽい「Fear」とは打って変わって、さまざまな動物たちに囲まれて笑顔満点な「Snap Shoot」の“集合写真”も。直後に始まる“DKタイム”など、観客が思わず笑顔になってしまうパフォーマンスもSEVENTEENの魅力のひとつとなっている。そして、初めて日本のドラマ(『トクメイ!警視庁特別会計係』)の主題歌として起用され、日本のCARATの間でも人気の高い「今 -明日 世界が終わっても-」のイントロ終わりの決めポーズを押さえた1枚も公開された。11人それぞれのポーズをじっくり堪能できる。『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』時の最新曲だった「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」でのラストカットも公開。ヒップホップ、R&B特有のグルービーなメロディーが強い中毒性を誇る楽曲にマッチしたカジュアルな衣装も魅力的となっている。