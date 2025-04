横浜・みなとみらいエリアにて、ゴールデンウィーク「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」を開催!

5月4日「スター・ウォーズの日」に合わせ「スター・ウォーズ」の世界観を体感できるイベントや没入感を味わえる展示、誰でも参加が出来る体験など様々なコンテンツで、ゲストを「スター・ウォーズ」の銀河へと誘います。

横浜・みなとみらいエリア「スター・ウォーズの日」記念「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」

実施期間:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休)

実施場所:ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園、横浜市役所、桜木町駅周辺

主催:三菱地所プロパティマネジメント株式会社

協力:ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

特別協力:横浜市、(公財)横浜市観光協会

特設サイト:https://yokohama-swday.com/

1977年の映画全米公開以来、全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

5月4日は、「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」というスター・ウォーズの名台詞にちなんで、「スター・ウォーズの日」として、記念日に制定されています。

2024年にみなとみらいエリアで初開催となり、期間中約200万人のファンが来場したイベントが、2025年に再上陸!

ランドマークプラザでは、幕張メッセで開催予定の究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」向けに制作された日本文化を象徴する浮世絵アート展示やセレブレーションイベント関連映像上映が上映されます。

さらにランドマークプラザ館内の各所に、レゴ(R)ブロックで作られたスタチューや、技巧派模型愛好ファンによる超絶技巧のモデルキットが展示される予定です。

MARK IS みなとみらいでも、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて初お披露目となるミレニアム・ファルコンのコックピットやスピーダーバイクをレゴ(R)ブロックで再現したフォトスポットが登場。

銀河をイメージしたウォールに参加された方がレゴ(R)ブロックで組み立てたスターシップを装飾、グランドガレリアがスター・ウォーズの銀河に染まります。

さらに、2024年にオープンした「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」では、映画『スター・ウォーズシリーズ』のエピソード1-9まで、全作品を上映。

また、ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの両施設では、オリジナルアイテムが購入できる“POP UP STORE”がオープン、さらにオリジナルステッカーがもらえるスター・ウォーズ スタンプラリーも同時開催される予定です。

ほかにも、グランモール公園での「スター・ウォーズ」をテーマにした音楽ライブや横浜市役所内の大型モニターでは最新の記念映像を放映など、横浜・みなとみらいエリア全体がスター・ウォーズ一色となります!

ランドマークプラザ:スター・ウォーズ創造のルーツ「日本」の文化を象徴する特別展示が登場

展示場所:ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア

新時代の浮世絵師TAKUMI氏を招いて制作された「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」のイベントバッジアートを特別展示。

キャラクターや衣装を日本風に再解釈し、ルーカスフィルムと共に徹底的にこだわって制作された“浮世絵バッジアート”のパネル展示が展開されます。

さらに、世界中のファンが熱狂する「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」の興奮を映像として楽しむことができます。

ランドマークプラザ:館内装飾(一例)

ランドマークプラザ3階 風の灯台前にはフォースの力を秘めた特別な子ども“ベイビーヨーダ”こと、「グローグー」のスタチューが登場。

そのほか、レゴ(R)ブロックで作られたスタチューや技巧派模型愛好ファンによる超絶技巧のモデルキットの展示などを館内各所に装飾されます。

MARK IS みなとみらい:レゴ(R)ブロックで作られたミレニアム・ファルコンのコックピットなどがフォトスポットとして登場

展示場所:MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

MARK IS みなとみらい1階「グランドガレリア」にレゴ(R)ブロックで作られたミレニアム・ファルコンのコックピットなどがフォトスポットとして登場。

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて初お披露目となるミレニアム・ファルコンのコックピットやスピーダーバイクがレゴ(R)ブロックで再現されます。

MARK IS みなとみらい:体験型コンテンツ

開催場所:MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

MARK IS みなとみらいにて、家族で「スター・ウォーズ」を体験できるコンテンツを実施。

ドロイド塗り絵体験やオリジナルキャラクターお面の配布など、様々な体験が楽しめます。

スターシップビルド

開催日:2025年4月26日(土)〜4月27日(日)

開催時間:10:00〜17:00(予定)

グランドガレリアがスター・ウォーズの銀河に染まる「スターシップビルド」

銀河をイメージしたウォールに参加された方がレゴ(R)ブロックで組み立てたスターシップを装飾できます。

※参加人数には限りがあります

ドロイド塗り絵体験

開催日:2025年5月5日(月・祝)

開催時間:10:00〜17:00(予定)

自分だけのドロイドを作ることができる「ドロイド塗り絵体験」

大人気のドロイド「R2-D2」や

「BB-8」を楽しめる体験企画です。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

オリジナルキャラクターお面の配布

開催期間:2025年5月4日(日・祝)〜5月5日(月・祝)

スター・ウォーズの人気キャラクターがデザインされたお面を配布。

「ダース・ベイダー」や

「グローグー」に扮し「スター・ウォーズ」の世界観を楽しむことができます。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

May the 4th タイムチャレンジ

開催日期間:2025年5月3日(土・祝)〜5月4日(日・祝)

開催時間:10:00〜17:00(予定)

5月4日の「スター・ウォーズの日」にちなみ、5.4秒ピッタリに時間を止める「May the 4th タイムチャレンジ」

秘めたるフォースを感じて、伝説のジェダイ・マスターの称号を目指すチャレンジです。

※参加人数に限りがあります

MARK IS みなとみらい「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」特別上映

上映場所:MARK IS みなとみらい 5階「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」

※チケットは4月22日(火)から順次販売予定です。 詳細は劇場HPなどで確認ください

2024年にオープンした「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」にて「スター・ウォーズ」映画シリーズ『エピソード1-9』まで全9作品を一挙上映。

全スクリーン・全席がFLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented Audioを導入しており、音響システムは「音と振動」を発生させるスピーカーが全ての椅子に内蔵されています。

椅子の枕や背部から発する「音と振動」により身体全体で音を感じることができ、スター・ウォーズの迫力あるアクションや臨場感溢れる世界観を体感することができます。

5月4日(日・祝)上映「エピソード3」回のみ、先着順で数量限定の「オリジナルB2ポスター」がプレゼントされます。

※:FLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented Audioとは、フィンランドの拡張音響システム開発会社FLEXOUND (フレックスサウンド)社の特許技術による音響システムです

ランドマークプラザ&MARK IS みなとみらい「STAR WARS POP UP STORE」

スケジュール:

ランドマークプラザ 1階 フェスティバルスクエア開催日時:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休) 11:00〜20:00※5月3日(土・祝)〜5月5日(月・祝)は10:00〜21:00/5月6日(火・振休) 10:00〜20:00に時間を変更となりますMARK IS みなとみらい 5階 イベントスペース開催日時:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休) 10:00〜21:00※4月30日(水)・5月1日(木)は10:00〜20:00に時間を変更となります

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいに「STAR WARS POP UP STORE」が期間限定オープン!

Tシャツやトートバッグなどのアパレル雑貨を始め、フィギュアやスマホ関連グッズなど、オリジナルの「スター・ウォーズ」デザイングッズがバラエティ豊かに展開されます。

ランドマークプラザ会場限定:STAR WARS トートバッグ

価格:3,300円(税込)

サイズ:約W300×H360mm

「スター・ウォーズ」のロゴが大胆にプリントされたトートバッグ。

ロゴの周りに星々を散りばめた、ポップなデザインがポイントです。

※ランドマークプラザ会場のみでの販売となります

ランドマークプラザ会場限定:STAR WARS Tシャツ

価格:4,400円(税込)

サイズ:M/Lサイズ

「スター・ウォーズ」のロゴがインパクト抜群なTシャツ。

重ね着コーデにも重宝する、おしゃれなファッションアイテムです。

※ランドマークプラザ会場のみでの販売となります

新商品:STAR WARS TシャツA

価格:4,400円(税込)

サイズ:M/Lサイズ

オープニングクロール風のデザインに仕上げられたTシャツが新たに登場。

「スター・ウォーズ」サーガを感じることができる、ファン必見の一着です。

新商品:STAR WARS TシャツB

価格:4,400円(税込)

サイズ:M/Lサイズ

「オビ=ワン・ケノービ」と「ルーク・スカイウォーカー」の思い出深いワンシーンを切り取ったTシャツ。

ワンポイントでプリントされたジェダイ・オーダーのエンブレムがアクセントになっています。

スター・ウォーズ デザインの自動販売機でオリジナルラベル缶(ウーロン茶)をゲット

設置期間:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休)

設置場所:

・ランドマークプラザ 3階 イベントスペース

・MARK IS みなとみらい 1階 みんなのアトリエ / 5階 イベントスペース

※その他、横浜市役所にも設置予定です

「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」限定の「スター・ウォーズ」感が登場!

「マンダロリアン」のオリジナルラベルを使用したウーロン茶缶全8種からランダムで1本出てきます。

「スター・ウォーズ」オリジナルスタンプラリー

開催期間:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休)

ステッカー引き換え時間:11:00〜20:00

台紙配布場所:ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの施設各所

スタンプ台設置場所:MARK IS みなとみらい館内 2か所/ランドマークプラザ館内 2か所

ステッカー引き換え場所:みなとみらいポイントカードカウンター(ランドマークプラザ 3階・MARK IS みなとみらい B4階)

コンプリートでオリジナルステッカーがもらえる「スター・ウォーズ」オリジナルスタンプラリーを開催。

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい両施設を回って、4つのキャラクターがデザインされたスタンプをすべて収集された方に、期間ごとに異なるオリジナルステッカーがプレゼントされます。

ステッカーは「スター・ウォーズの日」のロゴデザインや

2025年4月23日よりディズニープラスにて日米同時独占配信が開始される『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2

2026年5月22日に劇場公開が予定されている『スター・ウォーズ/マンダロリアン&グローグー』の3種類です。

グランモール公園/桜木町駅前/横浜市役所付近での展開

横浜市との連携により、グランモール公園にて、コスチュームファンによるキャラクターグリーティングを開催。

ほかにも「スター・ウォーズ」をテーマにした音楽ライブやスター・ウォーズインスパイアメニューが楽しめるキッチンカーなど数多くのコンテンツが実施されます。

横浜市役所内の大型モニターでは最新の記念映像が放映される予定です。

グランモール公園:巨大なフォトスポットウォールが出現

開催期間:2025年5月3日(土・祝)〜5月6日(火・振休)

開催場所:グランモール公園

「スター・ウォーズ」の主要キャラクターに扮するコスチュームファンが大集合するフォトスポットが屋外に登場。

「スター・ウォーズの日」特製フォトパネルで特別な記念日の思い出写真を撮影できます。

グランモール公園:「スター・ウォーズ」のキャラクターと写真が撮れるグリーティングを実施

開催期間:2025年5月3日(土・祝)〜5月5日(月・祝) ※詳細は決まり次第HPに掲載されます

開催場所:グランモール公園

コスチュームファンが集い「スター・ウォーズ」の人気キャラクターたちが、各施設に登場。

訪れたゲストと一緒に記念写真を撮り「スター・ウォーズの日」を盛り上げます。

グランモール公園:「スター・ウォーズ」インスパイアメニューが楽しめるキッチンカーを設置

開催期間:2025年5月3日(土・祝)〜5月5日(月・祝) ※詳細は決まり次第HPに掲載されます

開催場所:グランモール公園

「スター・ウォーズ」をイメージしたフードやドリンクを提供するキッチンカーが登場。

インスパイアメニューで「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめます。

グランモール公園:地元の吹奏楽部と音楽隊がそれぞれ奏でるMUSIC LIVE

開催日:5月4日(日・祝) ※詳細は決まり次第HPに掲載されます

開催場所:グランモール公園

「スター・ウォーズの日」に合わせて、地域の消防音楽隊と高校吹奏楽部などを招いて特別なMUSIC LIVEを開催。

地域の音楽隊によって奏でられる特別な演奏で、ここでしか聴けない「スター・ウォーズ」の音楽など、様々な演奏でゴールデンウィークを盛り上げます。

横浜市役所・屋外広告などスター・ウォーズ装飾(一例)

市役所の大型ビジョンで特別映像の放映を実施。

桜木町駅周辺にも様々なスター・ウォーズの装飾があり、横浜・みなとみらいエリア全体を盛り上げます。

そのほか、横浜市との連携企画も実施される予定です。

※詳細は決まり次第、HPに掲載されます

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいなど横浜・みなとみらいエリアで展開される、特別な「スター・ウォーズ」の世界。

横浜・みなとみらいエリアにて2025年4月26日より開催される「スター・ウォーズの日」記念「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」の紹介でした☆

