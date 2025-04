三井化学、『薬理凶室』とコラボステージ披露！ニコニコ超会議2025

三井化学は、2025年4月26日(土)、27日(日)に幕張メッセにて開催される「ニコニコ超会議2025(昨年度来場者数:12.5万人)」にて、「超アリエナイ理科ノ実験」に4年連続で協賛し、コラボステージとブースの出展します。

ニコニコ超会議2025

開催日程:2025年4月26日(土)10:00〜18:00 / 27日(日)10:00〜17:00

開催場所:幕張メッセ国際展示場 ホール7・8 ブース「超アリエナイ理科ノ実験」

※入場にはニコニコ超会議2025の入場券が必要です。

「ニコニコ超会議」は、来場者、運営、視聴者が一体となり、ネット発祥の人気コンテンツが地上(幕張メッセ)に集まってみんなでつくる日本最大級の文化祭です。

「超アリエナイ理科ノ実験」は、ネットで人気の科学系コンテンツが大集合したブースで、登録者数30万人を超える人気YouTubeチャンネル『科学はすべて解決する! (くられ with 薬理凶室)』のメンバーが出演し、2日間にわたって様々な科学実験をお届けします。

その中で、各日1ステージは、同社研究者が出演する協賛社コラボステージを行います。

また、協賛社ブースとして、「祭」をテーマに三井化学の素材に触って体感できる空間を表現します。

超アリエナイ理科ノ実験

■超アリエナイ理科ノ実験 協賛社コラボステージ

・DAY1【4月26日(土) 14:00〜14:50】

「○○しか知らない三井化学の世界」

三井化学社員だからこそ知っている同社の面白さ、楽しさを伝えられます。

・DAY2【4月27日(日) 14:00〜14:50】

「〜三井化学が作る魔改造バランスタワーゲーム〜 第1回MATERINGA(TM)選手権」

同社の素材を最大限に楽しんでもらうためのゲームステージを行う予定です。

世界初公開のゲームです。

ステージの様子はニコニコ生放送*1にて放送予定です。

■協賛社ブース(三井化学展示・物販ブース)

素材のスペシャリスト集団である三井化学が、「祭」をテーマに、懐かしい屋台の雰囲気を再現したブースで素材の魅力を伝えます。

ぜひ、来場いただき、素材を体感して楽しんでください。

展示品一例

また「薬理凶室×MOLp(R)」のコラボグッズ、MOLpアイテムもブース内で販売を行います。

物販品一例

さらに、「超・人生進路相談」もブースで実施します。

