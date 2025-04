ジーユーは4月25日、ポケモンとのスペシャルコレクションをジーユー店舗およびオンラインストアで発売する。ジーユー ポケモンコレクション今回のコレクションは「ポケモンとの出会い」と「冒険」をテーマに、ピクセルアートのポケモンを、初夏のレジャーシーズンにぴったりなアイテムにデザインした。メンズは毎年人気のスウェTにポケモンを刺繍したアイテムや、お出かけにぴったりなサコッシュなどを取り揃えた。ポケモンとの出会いを思い出し、懐かしい気持ちになるカントー地方のポケモンがデザインされている。

メンズ商品メンズ商品キッズは「冒険」をテーマに、畳んで収納するとモンスターボールのデザインになるUVカット機能付きのパーカや、ドライ機能付きのアクティブショーツ、メッシュキャップなど、毎日の通学やアクティブなシーンで活躍するアイテムを取り揃えている。キッズ商品キッズ商品4月11日〜5月8日の期間、マロニエゲート銀座店、渋谷店、名古屋ゲートタワー店の3店舗限定で、ウィンドウ装飾と商品の先行展示を実施する。(都合により早期終了の可能性がある)また、4月24日19:00より、「LIVE STATION」にて本コレクションのアイテムを先行公開する。©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, Ⓡ, and character names are trademarks of Nintendo.