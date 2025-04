◆「スター・ウォーズの日」にちなんだ人気イベントが横浜再上陸

【女子旅プレス=2025/04/14】横浜・みなとみらいエリアにて、昨年約200万人が来場した人気 イベント 「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」が、2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休)のゴールデンウィーク時期に開催される。1977年の映画全米公開以来、全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきたエンターテイメント作品「スター・ウォーズ」。5月4日は「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」という作中の名台詞にちなんで、「スター・ウォーズの日」として記念日に制定され、各地で関連 イベント が催されている。

◆みなとみらいエリア各施設での催し

■STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025

2024年に横浜・みなとみらいエリアで初開催となり、期間中約200万人が来場した「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI」が、今年再上陸することが決定。「スター・ウォーズの日」を含むゴールデンウィーク期間中に、「スター・ウォーズ」の世界観を体感できる イベント や没入感を味わえる展示、誰でも参加可能な体験など様々なコンテンツにより、来場者を「スター・ウォーズ」の銀河へと誘う。ランドマークプラザでは、4月18日(金)〜4月20日(日)に幕張メッセで開催予定の究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャ パン 2025」向けに制作された、日本文化を象徴する 浮世絵 アート展示やセレブレーション イベント 関連映像の上映に加え、ランドマークプラザ館内の各所に、レゴ(R)ブロックで作られたスタチューや、技巧派模型愛好ファンによる モデル キットを展示。MARK IS みなとみらいでも、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャ パン 2025」にて初お披露目となるミレニアム・ファルコンのコックピットやスピーダー バイク をレゴ(R)ブロックで再現したフォトスポットが登場。銀河をイメージしたウォールに参加者がレゴ(R)ブロックで組み立てたスターシップを装飾、 グラン ドガレリアがスター・ウォーズの銀河に染まる。その他、 家族 で楽しめるドロイド塗り絵体験、作品の人気キャラクターお面の配布などの様々な イベント を実施する。さらに「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」では、4月25日(金)〜5月6日(火・振休)の期間、映画『スター・ウォーズ』シリーズのエピソード1-9まで全9作品を一挙上映。また、ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの両施設では、オリジナルアイテムが購入できる「STAR WARS POP UP STORE」がオープン。Tシャツやトートバッグなどの アパレル 雑貨 を始め、フィギュアやスマホ関連グッズなどをバラエティ豊かに取り揃える。さらに両施設を回って4つのキャラクターがデザインされたスタンプを集めると、オリジナルステッカーがもらえるスター・ウォーズ スタンプラリーも同時開催。横浜市との連携により、 グラン モール公園では、コスチュームファンによるキャラクターグリーティングのほか、「スター・ウォーズ」をテーマにした音楽ライブやスター・ウォーズイン スパイ アメニューが楽しめるキッチンカーなど数多くのコンテンツを用意。横浜市役所内の大型 モニター では最新の記念映像を放映するなど、みなとみらいエリア全体が「スター・ウォーズ」一色となる。(女子旅プレス/modelpress編集部)期間:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休)実施場所:ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、 グラン モール公園、横浜市役所、桜木町駅周辺【Not Sponsored 記事】