フリューは、くるみつ氏がデザインした初音ミクのプライズフィギュアの画像を公開している。9月ごろ展開予定。

本製品は、イラストレーターのくるみつ氏がデザインした、やんちゃなミクをイメージした躍動感あるポージングのポップでカラフルな初音ミクを、同社のプライズフィギュアブランド「Trio_Try_iT(トリオトライト)」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品画像を公開しており、上着を腰に巻き、両手にスプレー缶、髪の毛には筆が造形されているなど、やんちゃな様子を感じられるほか、顔や腕、髪、衣服にいたるまで様々な色が表現されたポップな見た目となっている。

Art by くるみつ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro