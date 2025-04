ドラマ『義母と娘のブルース』の宮本みゆき役(幼少時)をつとめたことで知られる、俳優の横溝菜帆さんが自身のインスタグラムを更新。

留学先のニュージーランドから帰国したことを報告しました。



【写真を見る】【ぎぼむす俳優・横溝菜帆】 留学先から帰国 「毎日が試練の連続で濃すぎる約半年間。英語はもちろん、全ての方向から刺激になってたくさんのことを学びました」 【魔女の宅急便:キキ役】





横溝さんは「先日無事に、ニュージーランドから帰国しました!」と報告。



続けて、「この留学期間 皆さんの応援で最後まで頑張ることができました。本当にありがとうございました。」と感謝を述べています。









そして、「毎日が試練の連続で濃すぎる約半年間。英語はもちろん、全ての方向から刺激になってたくさんのことを学びました。」と綴っています。



さらに、横溝さんは「帰国したから終わりではなく、この経験を活かし今後さらに気を引き締めて一つずつ丁寧に夢を叶えていきたいです。」と宣言。









英文で「Thank you for all the lovely memories, New Zealand.❤︎See you again soon ~🇳🇿」と綴っています。



最後に「久しぶりの焼き魚定食こころに沁みました。」と記し、焼き魚定食を食べる自身の写真もアップしています。









この投稿にフォロワーからは「菜帆ちゃんおかえり めちゃめちゃ尊敬します」「半年間本当にお疲れ様でした」「実りの多い経験だったと思います」など、多くのリプライが届いています。









《 横溝菜帆さんプロフィール 所属事務所公式サイトより引用 》

生年月日:2008/3/27



主な出演作品:

映画『インサイド・ヘッド2』ライリー役

映画『かがみの孤城』フウカ役

映画『魔女の宅急便』キキ(幼少)役

ドラマ『義母と娘のブルース』宮本みゆき役(レギュラー)

ドラマ『私、結婚出来ないんじゃなくて、しないんです』入江千花役

ドラマ『37.5℃の涙』第7話/安西香蓮役















【担当:芸能情報ステーション】