¥µ¥¶¥ó·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¤¤¤Ê¤¡¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂçÊª·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Î¥Í¥¿¤À¤è¤Ê¡×
¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê69¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·¿Í»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿TBS·Ï¡Ö8»þ¤À¤è¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÉñÂæÂµ¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MCÎÓ½¤»á¡Ê59¡Ë¤«¤é78Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡ÊÂôÅÄ¸¦Æó¡Ë¤È¡Ø½í¤Î¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡Ù¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡Ë¤«¤é¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤òº£¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢·¬ÅÄ¤Ï¡ÖÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¡Ø8»þ¤À¤è¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤Ç»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬¥®¥ã¥°¤ò¡Ø¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡¢¤À¤è¤Í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤ÇËÍ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¡Ö¡È8»þ¤À¤è¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡É¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ËÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤È²ÃÆ£Ãã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ø¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡¢¤Ã¤Æ¥ª¥ì¤¿¤Á¤Î¥Í¥¿¤À¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉñÂæÂµ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ë¤È¤¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ð¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ø¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤â¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È·¬ÅÄ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤ó´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£