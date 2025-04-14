¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ð¸³¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×½Õ¤Î¹â»³º×¡¡12Âæ¤Î°¼à¥¹ë²Ú¤Ê²°Âæ¤¬Í¥²í¤Ë½ä¤ë¡¡¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿
ÈôÂÍÏ©¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡¢½Õ¤Î¹â»³º×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ¤Î¹â»³º×¤ÏÆü»Þ¿À¼Ò¤ÎÎãº×¤Ç¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÆü¤Î¤¤ç¤¦¤ÏÀÄ¶õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢12Âæ¤Î°¼à¥¹ë²Ú¤Ê²°Âæ¤¬¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤äÃæ¶¶¤òÍ¥²í¤Ë½ä¤ê¡¢¹â»³¿Ø²°Á°¤Ë±È¤¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°Âæ¤Î²°Âæ¤¬¡¢¸Æ¤ÓÊª¤Î¡Ö¤«¤é¤¯¤êÊôÇ¼¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í·Á¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÆ°¤¤äÂçÃÀ¤Ê±éµ»¤ËÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤«¤é
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÀ²¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÀÄ¶õ¤Ë¤¹¤´¤¯±Ç¤¨¤ë¡×
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤«¤é
¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ð¸³¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
¡Ö½Õ¤Î¹â»³º×¡×¤Ï¤¢¤¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ô¤Ï2Æü´Ö¤Ç18Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£