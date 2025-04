ニックスのミケル・ブリッジズがシーズン“完走”…連続試合出場を「556」に

4月14日(現地時間13日)、NBA2024-25レギュラーシーズンが終了。ニューヨーク・ニックスはイースタン・カンファレンス3位となる51勝31敗の成績を残し、20日(同19日)から始まる「NBAプレーオフ2025」に挑む。

レギュラーシーズン最終戦は敵地のバークレイズ・センターでブルックリン・ネッツと対戦した。ジョシュ・ハート、OG・アヌノビー、ジェイレン・ブランソン、カール・アンソニー・タウンズといった主力がそろって欠場したなか、ミケル・ブリッジズが唯一の先発出場。第1クォーター開始6秒にファウルで相手のプレーを止めると、すぐにベンチへ下がり、その後はコートに戻らなかった。

ブリッジズは最終戦に出場したことで、連続出場試合記録を「556」に。シーズン82試合すべてに先発出場し、1試合平均37.0分のプレータイムで同17.6得点3.2リバウンド3.7アシストをマークした。

ニックスを率いるトム・シボドーヘッドコーチはブリッジズの起用について「彼への賛辞だ。彼はその地位を築くために努力してきたと思う。彼はその努力を称賛されるべきだ」とコメントした。

2024-25レギュラーシーズンの全試合に先発出場したのは6選手。ブリッジズのほか、ジェイレン・マクダニエルズ(ミネソタ・ティンバーウルブズ)、ジェイレン・グリーン(ヒューストン・ロケッツ)、ジャレット・アレン(クリーブランド・キャバリアーズ)、クリス・ポール、ハリソン・バーンズ(ともにサンアントニオ・スパーズ)がシーズンを“完走”した。

現在28歳のブリッジズは2018年にフェニックス・サンズでNBAデビューを飾ると、一度も欠場することなく、シーズン途中にトレードでブルックリン・ネッツに移籍した2022-23シーズンには83試合に出場。2024-25シーズンのニックス加入後も試合に出続け、シーズンの合計プレータイム3036分はキャリア7年目で最多となった。

Mikal Bridges started, committed a foul, and checked out after 6 seconds just so he could keep up his streak of games played 😭

He's currently at 556 👀 pic.twitter.com/zBHSSg1kT9

- Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2025