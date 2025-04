第7、8シード獲得をかけたプレーインの組み合わせ…ウォリアーズはグリズリーズと激突

4月14日(現地時間13日、日付は以下同)。NBAの全30チームは、約6カ月間に及ぶ2024-25レギュラーシーズン82試合の全日程を終えた。

ウェスタン・カンファレンス、イースタン・カンファレンスでそれぞれ6位以内に入ったチームは20日からスタートする「NBAプレーオフ2025」へ自動的に出場し、7位から10位で終えたチームが「NBAプレーイン・トーナメント2025」へ参戦する。

ウェストでは7位ゴールデンステイト・ウォリアーズ(48勝34敗/勝率58.5パーセント/以降%)、8位メンフィス・グリズリーズ(48勝34敗/勝率58.5%)、9位サクラメント・キングス(40勝42敗/勝率48.8%)、10位ダラス・マーベリックス(39勝43敗/勝率47.6%)の4チーム。

イーストでは7位オーランド・マジック(41勝41敗/勝率50.0%)、8位アトランタ・ホークス(40勝42敗/勝率48.8%)、9位シカゴ・ブルズ(39勝43敗/勝率47.6%)、10位マイアミ・ヒート(37勝45敗/勝率45.1%)となる。

4戦先勝シリーズ(最大7試合)のプレーオフとは異なり、プレーインは一発勝負。このトーナメントを勝ち上がった2チームが各カンファレンスの第7シード、第8シードとなり、第1シード、第2シードの上位チームとプレーオフのファーストラウンドで対戦する。

今年のプレーインの日程と対戦カードは下記のとおり。なお、ウェストの第1シードはリーグベストの戦績を残したオクラホマシティ・サンダー(68勝14敗/勝率82.9%)、第2シードがヒューストン・ロケッツ(52勝30敗/勝率63.4%)。イーストでは第1シードがクリーブランド・キャバリアーズ(64勝18敗/勝率78.0%)、2位が昨シーズンの王者ボストン・セルティックス(61勝21敗/勝率74.4%)となっている。



※日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム、カッコ内はレギュラーシーズンの直接対決戦績

The #SoFiPlayIn Tournament begins Tuesday night on TNT ⚔️@ATLHawks vs @OrlandoMagic // 7:30pm ET@memgrizz vs @warriors // 10:00pm ET pic.twitter.com/CorUcEBZDo

- NBA on TNT (@NBAonTNT) April 14, 2025