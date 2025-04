四天王寺大学は、2025年4月19日(土)にあべのハルカス16階で開催される「ハル大祭」で、和太鼓部、吹奏楽部、書道部など多くの学生団体が参加し、ライブパフォーマンスを実施します。

ハル大祭

開催日時: 2025年4月19日(土)10:00〜16:00

観覧 : 無料

開催場所: 〒545-6016 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

空中庭園(あべのハルカス16階)

soranosu ソラノス(あべのハルカス17階)

ハルカス大学セミナールーム(あべのハルカス23階)

四天王寺大学は、2025年4月19日(土)にあべのハルカス16階で開催される「ハル大祭」で、和太鼓部、吹奏楽部、書道部など多くの学生団体が参加し、ライブパフォーマンスを実施。

「ハル大祭」は、あべのハルカス23階・24階にサテライトキャンパスを持つ大学が合同で主催しており、親子で楽しめるイベントも盛りだくさんで、ハルカス大学開校より2025年で11回目の開催となります。

吹奏楽部は、このイベントに参加する大阪大谷大学、阪南大学の吹奏楽部とコラボし、「ハル大祭」ならではの他大学の学生と合同演奏会を実施します。

イベントの最後には、四天王寺大学について紹介するプレゼンテーションも行います。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 四天王寺大学について紹介するプレゼンテーションも!ハル大祭 appeared first on Dtimes.