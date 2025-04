能登半島地震の被災者の声を形に！EthicalJapan「多機能洗剤の寄贈プロジェクト」

EthicalJapanは、能登半島地震の被災者の声を形にした多機能洗剤の寄贈プロジェクトをクラウドファンディングサイトCAMPFIREで開始しました。

EthicalJapanは、能登半島地震の被災者の声を形にした多機能洗剤の寄贈プロジェクトをクラウドファンディングサイトCAMPFIREで開始。

能登半島大地震で液状化マンホールなどが原因で石川県珠洲市からおよそ半日かけて、金沢市のコインランドリーまで行き洗濯されているとのことでした。

そこで同社は、「災害備蓄用の備える洗濯」という新しい視点から商品を開発しました。

電気・水が限られている中でも、誰でも簡単に洗濯ができる、無添加の備蓄洗剤です。

【商品の特長】

・バケツ1杯の水につけ置きするだけ。

手洗い不要でもしっかり汚れを落とします。

バケツ1杯のお水でお洗濯が可能

・高い除菌・脱臭・脱脂・洗浄・漂白力で、災害時でも衛生的な衣類環境を実現。

浸け置きだけでお洗濯

・界面活性剤不使用の無添加設計で、環境にもやさしく赤ちゃんや敏感肌の方にも安心。

界面活性剤、添加物を未使用

【リターン一覧】

■純粋応援プラン

・お礼のメッセージ&お試し1袋

■実用重視プラン

・3日分 多機能洗剤:20g×3袋

・5日分 多機能洗剤:20g×5袋

・7日分 多機能洗剤:20g×7袋

・10日分 多機能洗剤:20g×10袋

・14日分 多機能洗剤:20×14袋

■まとめ買いプラン・3セットプラン(下記ぞれぞれ3セットずつ送付します)

└3日分 多機能洗剤:20g×3袋

└5日分 多機能洗剤:20g×5袋

└7日分 多機能洗剤:20g×7袋

■5セットプラン(下記ぞれぞれ5セットずつ送付します)

└3日分 多機能洗剤:20g×3袋

└5日分 多機能洗剤:20g×5袋

└7日分 多機能洗剤:20g×7袋

■被災地支援プラン

※下記被災地支援プラン(2,000円、3,000円、4,500円、6,500円、9,000円)は、被災地への支援をメインとしているため、支援者様へお届けするリターンは同一内容(お礼のメッセージ)となりますのでご理解ください。

・お礼のメッセージ&3日分 多機能洗剤(20g×3袋)の寄贈

・お礼のメッセージ&5日分 多機能洗剤(20g×5袋)の寄贈

・お礼のメッセージ&7日分 多機能洗剤(20g×7袋)の寄贈

・お礼のメッセージ&10日分 多機能洗剤(20g×10袋)の寄贈

・お礼のメッセージ&14日分 多機能洗剤(20g×14袋)の寄贈

■企業限定プラン

・【1社限定】支援企業掲載(大)&多機能洗剤60袋の寄贈

・【2社限定】支援企業掲載(中)&多機能洗剤60袋の寄贈

・【5社限定】支援企業掲載(小)&多機能洗剤30袋の寄贈

【寄贈先】

支援いただいたリターン品を被災地の支援を担っている『NPO法人防災バンク』(被災地へ提供する循環資源プロジェクトを広めているNPO法人)に寄贈。

「NPO法人防災バンク」より現地の状況をみて適切なところに配布。

寄贈スケジュールについては、2025年7月を予定しています。

