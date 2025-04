総合的なプレイヤーの実力を競う「総合格闘シューティングマッチ」！TATSUJIN日本一決定戦 2025

TATSUJIN並びに、高田馬場ゲーセンミカドを運営するINHは、TATSUJINより2025年内に発売を予定している「TATSUJIN EXTREME」に先駆け、総合格闘シューティングマッチ「TATSUJIN日本一決定戦 2025」を2025年5月25日(日)に共同開催します。

TATSUJIN日本一決定戦 2025

■開催日時・会場

日時: 2025年5月25日(日)

予選大会 15時よりスタート

予選大会終了次第、休憩を挟み、決勝大会スタート

※参加者は14時30分までにお集まりください。

会場: 高田馬場ゲーセンミカド2階特設会場

■『TATSUJIN日本一決定戦 2025』について

1988年にゲームセンターで稼働し、多くのユーザーを虜にした伝説のシューティングゲーム「TATSUJIN」。

2025年、遂に待望の続編新作タイトル「TATSUJIN EXTREME」のリリースを控えた今、原点である「TATSUJIN」日本一を決める大会が東京高田馬場で開催されます!

今回予定されているのは、予選、本戦でルールが異なる、総合的なプレイヤーの実力を競う「総合格闘シューティングマッチ」となっているため、参加者には事前の猛特訓が必須となります。

今回の日本一決定戦で使用する「TATSUJIN」が完全無料で遊べるスマートフォン用ゲームアプリ『AMUSEMENT ARCADE TOAPLAN』をダウンロードして来たる戦いに備えよう!

■参加費

お一人様1,000円

※参加者全員に参加賞を配布

■予選大会ルール:タイムアタック

手連射による1面冒頭の中ボス(×2)撃破時のタイムを競います。

中ボスを倒した瞬間に筐体備え付けタイマーのボタンを押し、タイマーに表示されたタイムを計測、上位4名が決勝大会へ進出となります。

■決勝大会ルール:スコアアタック

手連射の筐体2台進行による全2回戦(1回戦目準決勝/2回戦目決勝戦)。

1面クリア時のスコアを計測しスコアが高い者が勝利となります。

同点の場合は、そのままプレイを継続し2面クリアまでのスコアを競います。

途中でゲームオーバーになった場合は失格となります。

■備考

・レバーやボタンに不備があった場合はその場で速やかに手を挙げてスタッフに申告し、不備が認められた場合リスタート可能とします。

・予選大会のタイムアタックは中ボスを撃破した瞬間のタイムを競うため、撃破後の爆発パターンが画面に残っていても有効とします。

・決勝大会のスコアアタックは2面BGMが鳴った瞬間のスコアを計測します。

・予選大会、決勝大会共にボムの使用は有効とします。

・当日の模様はインターネットライブ配信されるため顔出しNG等の配慮が必要な参加者は事前にスタッフまでお申し付けください。

■主催/運営

株式会社TATSUJIN

高田馬場ゲーセンミカド

■高田馬場ゲーセンミカドアクセス情報

所在地 : 東京都新宿区高田馬場4丁目5-10 オアシスプラザビル

アクセス: JR山手線「高田馬場駅」早稲田口より徒歩2分

営業時間: 年中無休 午前10時〜午後23時

駐車場 : 無(近隣コインパーキングを利用下さい)

喫煙 : 店内分煙(喫煙スペースを利用ください)

