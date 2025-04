賃貸住宅仲介業店舗数No.1(※1)のApaman Networkは、同社の企業キャラクター「べあ〜君」の新たなパートナーとして、「ハニちゃん」を正式にお披露目!

Apaman Network

賃貸住宅仲介業店舗数No.1(※1)のApaman Networkは、同社の企業キャラクター「べあ〜君」の新たなパートナーとして、「ハニちゃん」を正式にお披露目しました。

※1 調査概要および調査方法:「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 :2024年5月14日〜5月28日

調査実施 :株式会社エクスクリエ

比較対象企業:「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社

*海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)

※2 「崎」正式にはたつさき

■べあ〜君に待望の彼女が誕生!

「べあ〜君」は、同社のブランドメッセージを発信する企業キャラクターとして、多くのお客様に親しまれています。

そんなべあ〜君の新たなストーリーとして、縁結びをテーマにした「良縁成就企画」を展開、ついに運命の相手「ハニちゃん」との出会いが実現しました。

ハニちゃんは、明るく元気な性格で、べあ〜君の良きパートナーとして登場します。

今後、二人の掛け合いやストーリーを通じて、より多くの方に楽しめるコンテンツを発信します。

■「ハニちゃん」プロフィール

名前 :ハニちゃん

身長 :165cm

体重 :ひみつ

性別 :女の子

血液型 :B型

生年月日 :10月6日

性格 :明るく元気で、甘えん坊な一面

好きな食べ物 :バナナ、オレンジ、パンケーキ

特徴 :赤いリボンとハート型の尻尾

べあ〜君との関係:縁結びを経て出会った運命の相手!

■お披露目について

「ハニちゃん」は2025年4月14日に、アパマンショップ公式SNSアカウントにて初お披露目します。

当日は、べあ〜君とハニちゃんの初対面の様子や、縁結びをテーマにした特別ストーリーを公開します。

また、ハニちゃんのお披露目を記念し、素敵なプレゼントが抽選で当たる「#べあハニ良縁キャンペーン」を2025年4月15日から開催します。

■「べあ〜君&ハニちゃん」13コマ漫画スタート!

べあ〜君とハニちゃんの日常や絆を描いた、心温まる13コマ漫画を毎月1本公開予定です。

最新話は、公式SNS(Instagram・Xなど)にて見ることができます。

ぜひ、ふたりのほっこりストーリーもお楽しみに!

13コマ漫画1ページ

13コマ漫画2ページ

【べあ〜君 良縁祈願 動画はこちら】

■べあハニ良縁キャンペーン概要

キャンペーン期間:2025年4月15日(火)9:00〜4月27日(日)18:00

応募方法 :(1) アパマンショップ公式アカウントをフォロー

Instagram @apaman_shop/X @Apamanshop

(2) 4月27日(日)18:00までにキャンペーン投稿をいいね&

希望賞品をコメント

※4月30日(水)18:00までに当選者の方へDMが送られます

べあハニ良縁キャンペーン(1)

賞品:・べあ〜君ぬいぐるみ

・東京大神宮お守り

・アソビュー!デジタルギフト 3,000円分

・ピエトロ社 パスタセット 2,000円相当

・九州パンケーキセット 3,000円相当

【留意事項】

・賞品のお届け先は、日本国内のみとなります。

・ご当選者の個人情報は、賞品発送のみに使用します。

・本キャンペーンの内容は予告なしに変更・中止になる場合があります。

・なりすましアカウントからの偽当選連絡にはご注意ください。

・非公開アカウントからのご応募は対象外となります。

・当選権利の第三者への譲渡および転売はできません。

・賞品の発送は2025年5月初旬発送

・ピエトロ社、九州パンケーキセット賞品の消費期限はパッケージを確認してください。

・アソビュー!ポイントギフトの利用には、会員登録が必要となります。

・アソビュー!ポイントギフトには有効期限があります。

有効期限を過ぎた場合、未使用分のポイントは無効となります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post べあ〜君の彼女「ハニちゃん」が誕生!Apaman Network appeared first on Dtimes.