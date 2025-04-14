¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖMAGA¤¬¸µµ¤¤Î¸»¡×
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡ÖÂÎ¤âÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸µµ¤¤Î¸»¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡ÊQ.¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë·ò¹¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÈÀ®²Ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ïµ¤Ê¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç¼£°å¤Ï¡Ö³èÆ°Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·ò¹¯¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÂçÅýÎÎ¿¦¤òÌ³¤á¤ë¾å¤Ç¡¢ÂÎ¤âÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¯·ò¹¯¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÁ°Æü¡¢¸áÁ°2»þ²á¤®¤ËÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤ÎÃæ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é10»þ´Ö¤¯¤é¤¤¿²¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£