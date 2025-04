クレハは、松村 沙友理を起用し、NEWクレラップのWebムービー「旬感キッチン」シリーズを4月14日(月)より公開。

クレハ「NEWクレラップ」

クレハは、松村 沙友理を起用し、NEWクレラップのWebムービー「旬感キッチン」シリーズを4月14日(月)より公開しました。

レンジで簡単!愛情たっぷり春のたけのこシューマイ篇

超簡単!恋する春キャベツのカツサンドおにぎり篇

NEWクレラップ「しっかり耐熱」篇(15秒)

NEWクレラップ「ぴったり密着」篇(15秒)

■松村 沙友理の“あざとかわいい名場面”が満載!

“さゆりんごワールド”全開で、旬の食材を使って料理をするWebムービー!

お皿にピッタリ密着して、耐久性バツグン。

日本初のラップでもあるNEWクレラップを使って、松村 沙友理さんが料理&保存にチャレンジ!“あざうまマジック”で旬の食材が“とっておき”の変身をします!

4月14日(月)に公開する春篇では、春が旬のたけのこを使った「たけのこシューマイ」と、春キャベツを使った「春キャベツのカツサンドおにぎり」のレシピを紹介します。

どちらも簡単に作れて、旬のおいしさを存分に楽しめるメニューです。

このWebムービーは、春篇を皮切りに、夏、秋…とシリーズで公開予定。

季節ごとの旬の食材を使ったレシピとともに、松村 沙友理さんの魅力がたっぷり詰まった内容をお届けします。

旬の食材を使ったレシピ

■「旬レス社会」でも旬を楽しむ新提案!『旬感キッチン』とは?

近年、夏が長く、秋は短いなど、季節の移り変わりが変化する中で、私たちは季節を感じる機会が少なくなってきています。

そんな「旬レス社会」に、クレハが提案するのは「旬」をキッチンで楽しく「感」じられる企画、その名も『旬感キッチン』。

クレハ商品を使った旬の食材の簡単で、おいしい調理・保存方法を、年間を通して紹介していきます。

料理初心者向けの手軽なメニューから、料理が好きな方向けのお役立ち情報まで、幅広い方に楽しめる内容となっています。

旬感キッチン

■「NEWクレラップ」について

NEWクレラップ

クレラップは、1960年7月に日本初の家庭用ラップとして発売しました。

「日本初」から現在に至るまで、「ナケレバ、ツクレバ。

」という精神のもと、自社技術にこだわりを持って開発・製造をしてきました。

また、さらなる品質・お客様の使いやすさを追求して、現在も改良を重ねています。

「やっぱり、クレラップを使ってよかった。」

あなたがそう感じられる、“いいもの”であるために。

NEWクレラップは「日本初」でありながら、NEWであり続けられるよう、これからも進化していきます。

■笑顔とアドリブ全開!撮影エピソード

ピンクのかわいらしいキッチンにぴったりなエプロン姿で、松村 沙友理が登場。

撮影中も終始笑顔を絶やさず、現場は和やかな雰囲気に包まれました。

「普段はあまり料理をしない」と話していた松村さんですが、ラップを使った簡単な料理は普段もされるそうで、NEWクレラップの使い方はお手の物。

撮影中もスムーズに使いこなす姿が印象的でした。

インタビューでは、「切りやすくて使いやすいNEWクレラップは、使っていて安心感があるので、私にとって欠かせない存在です!」と、NEWクレラップの魅力を語ってくれました。

撮影中、撮影スタッフから「松村さんらしく、自由にやってください」と声をかけられると、松村さんはその言葉を受け、アドリブ全開な演技を披露。

次々と繰り出される“あざとかわいさ”の引き出しには、スタッフ一同驚かされるばかり。

松村の魅力が存分に発揮された撮影となりました。

【出演者プロフィール】

松村 沙友理(まつむら さゆり)

女優・モデル・タレント。

乃木坂46の1期生として活躍し、「さゆりん」「さゆりんご」の愛称で親しまれる。

1回の食事で白米を3合も食べるほどの大食漢。

かつてはクッキングモンスターとまで言われたものの、料理の腕はメキメキと上達中?

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 松村 沙友理が新Webムービーに登場!クレハ「NEWクレラップ」 appeared first on Dtimes.