ハイセンスジャパンは、2025年4月13日から開催される大阪・関西万博に、大画面テレビを無償で貸与する運営参加サプライヤーとして協賛します。

ハイセンスジャパン

ハイセンスジャパンは、2025年4月13日から開催される大阪・関西万博に、大画面テレビを無償で貸与する運営参加サプライヤーとして協賛。

大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、一人ひとりが互いの多様性を認め、地球規模でのさまざまな課題に対して新たな価値観を生み出し、持続可能な未来の実現を目指しています。

同社の大画面テレビは、地上波放送だけではなく、様々な楽しみ方を提供し生活の豊かさを創出します。

グローバルで展開する同社の事業ならびに企業ミッションである「世界中の誰もが願う、豊かで快適な生活」と、万博の理念・テーマが合致するところから、今回の協賛を決定しました。

■ハイセンスのテレビについて

同社が協賛する予定の大画面テレビは、大画面テレビ100型をはじめ、人気のU7Nシリーズなどです。

両機種は新開発映像エンジンを搭載した4K液晶テレビです。

また、使い勝手にもこだわり、スマートフォンの画像をそのままテレビに映し出すことが出来る「スクリーンシェア機能」など特徴の多いモデルです。

設置場所は人が主役のフューチャーライフビレッジなど大阪・関西万博内複数箇所にて実施します。

また、大阪・関西万博閉会後はこれらのテレビは同社サービスセンターでリファービッシュを行い、再利用し資源の有効活用を展開する予定です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・関西万博の運営参加サプライヤーとして大画面100V型テレビなどを無償貸与! ハイセンスジャパン appeared first on Dtimes.