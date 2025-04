PCで表示されない特殊な文字問題を解決！ダイナコムウェア「DynaFont外字マエストロ」

ダイナコムウェアは、2025年4月14日(月)から7月31日(木)の期間中、外字フォント年間ライセンス「DynaFont外字マエストロ」の1ヶ月無料体験版および特別価格になる2025年キャンペーンを開催します。

ダイナコムウェア「DynaFont外字マエストロ」

「DynaFont外字マエストロ」は4,718文字の外字に183種類の案内用図記号(ピクトグラム)を収録した合計外字4,901文字対応のダイナフォント19書体を使用でき、外字も作成可能な常に最新の外字フォント環境が行き渡る外字フォント年間ライセンス製品となります。

このキャンペーンでは「DynaFont外字マエストロ」を1ヶ月無料で使える体験版を提供します。

<「DynaFont外字マエストロ」2025年キャンペーン>

【その1】

通常は1年からの契約となる年間ライセンス製品「DynaFont外字マエストロ」を1ヶ月間無料にて体験できます。

【その2】

「DynaFont外字マエストロ」を通常価格42,680円(税込)から7,480円お得な特別価格35,200円で提供します。

7月31日までのキャンペーン期間内でしたら、1ヶ月無料体験版をお試しいただいた後、特別価格にて購入いただくことが可能です。

なお『DynaFont外字マエストロ1ヶ月無料体験版』の使用期間内に関わらず、特別価格での提供も7月31日(木)までとなります。

<DynaFont外字マエストロで最新の外字環境を構築しよう>

「DynaFont外字マエストロ」には、常に最新の外字環境を構築していただくための豊富な外字収録をはじめ、様々な特徴を兼ね備えています。

DynaFont外字マエストロ

外字作成イメージ

【特徴その1】「ピクトグラム」を含む4,901文字の外字が使い放題!!

法務省指定となる人名用漢字を全て網羅し、各自治体で採用されている人名外字など使用頻度の高い人名外字3,296文字を厳選して収録しており、名簿作成での正しい人名表記や、はがきソフトなどでの宛名書きなど様々な場面で使えます。

さらにBiblos記号外字1,395文字、貨幣外字27文字に加え、日本で開催される国際的なイベントやインバウンド需要を受けて更に需要が高まるピクトグラム(案内用図記号)183種類も収録し、合計4,901文字の外字を収録しています。

国籍を問わず分かりやすいピクトグラムはグローバル化社会を推進するための円滑で移動しやすい環境整備の実現に貢献します。

DynaFont外字マエストロ特徴その1

【特徴その2】外字対応「超極太楷書体」を新たに収録した厳選19書体が使い放題!!

「DynaFont外字マエストロ」ではダイナコムウェアのこれまでの外字対応フォント製品に加え、新たに多くの要望をいただいていた「超極太楷書体」を外字対応書体の新書体として収録し、外字対応19書体を使用いただけるようになっています。

さらに、今後も最新書体および最新外字が随時追加されていき、利用者には常に最新の外字フォント環境が行き渡ります。

DynaFont外字マエストロ特徴その2

【特徴その3】足りない外字も「外字作成ツール」で簡単、キレイに作り放題!!

Windows OS環境では「DynaFont外字マエストロ」に収録されていない特殊な文字を使用したい場合『外字作成ツール』を使用して簡単な操作で綺麗な外字が作成できます。

「DynaFont外字マエストロ」収録19書体の既存の漢字から一筆(ストローク)単位でパーツを取り出すことができます。

また取り出したパーツを他の漢字や一筆と組み合わせることで迅速かつ簡単に外字が作成できます。

約300種類におよぶ豊富なストロークを搭載しており、ストローク同士の組み合わせや他の漢字の一部と組み合わせることで無限に近い数の外字の作成が可能です。

DynaFont外字マエストロ特徴その3

