今回は、その他に分類したシェルオプションを解説して、シェルオプション解説の最後としたい。(表01)は、筆者がその他に分類したシェルオプションである。なぜ「その他」なのかというと、用途が特殊であったり、設定項目というよりも、状態報告のために使われるものや、過去のバージョンとの互換性のためのものであることが多い。■表01なお、スクリプトが実行されるのは、別シェルとなるため、スクリプトに対してシェルオプションを適用したい場合には、スクリプト内で設定する必要がある。あるいは、スクリプト先頭にシバンを置く場合には、大文字0オプション([-+]O [shopt_option])を引数として指定することもできる。

その他のオプションは、大きく6つに分類した。「パターンマッチ」は、bashのパターンマッチングの動作に何らかの変更を加えるもの。「変数」は、ローカル変数の挙動に関しての設定である。「エラー」は、特定の条件をエラーにするかどうか、エラーフォーマットなどの指定を行うもの。「シェル情報」は、動作中のシェルに関する情報を与えるもの。「終了条件」としたのは、bashプロセスの終了条件やそのときの振る舞いを設定するものだ。最後の「互換性」は、過去のbashバージョンと同じ挙動に戻すためのもの。古いスクリプトなどを動かさねばならないような場合に使うが、自作のものやドキュメントがない限り、そのバージョンのbashで動作していたのかを知るのが困難な場合もある。動作の確認には、WSL バージョン: 2.4.12.0(カーネル バージョン: 5.15.167.4-1)でUbuntu-24.04 LTSを使った。シェルは、GNU bash, version 5.2.21(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)を利用して検証を行った。また、オプションの情報に関しては、・Bash Reference Manual(英語)を参考にした。bashのバージョンが異なると動作が異なることがあるため、手元のマシンでの検証時にはバージョンを確認されたい。パターンマッチ、変数パターンマッチでわかりにくいオプションは、patsub_replacementである。これは、パラメータ展開のパターンの置換で、一致パターンを表す正規表現「&」の有効、無効を切り替えるもの。標準で有効で、&は一致パターンに置き換えられる(写真01)。写真01: patsub_replacementオプションは、パラメーター展開でパターン置換を行うときの振る舞いを変更する。有効な場合“&”は、一致パターンに置き換えられるが、このオプションを無効にすると単なる文字として扱われる変数に関するシェルオプションは、ローカル変数に関係するもの。「localvar_inherit」と「localvar_unset」の2つがあるが、どちらも説明だけではわかりにくい。localvar_inheritは、ローカル変数の継承を制御するもの。標準ではオフ(無効)になっている。有効な場合、呼び出し先の関数で同名のローカル変数を定義すると、呼び出し元の関数値を引き継ぐ(写真02)。リスト01に、使ったスクリプトを示す。写真02: localvar_inheritオプションは、シェルのローカル変数の継承を制御する。有効にすると、呼び出し先で同名のローカル変数をlocalコマンドで宣言すると呼び出し元にある同名のローカル変数の値を継承する■リスト01f1(){local mylocalvar='Local Var'f2f2(){local mylocalvarecho $mylocalvarecho "# mylocalvar is 'Local Var'"shopt -s localvar_inheritshopt localvar_inheritecho '# exec f1'echo "mylocalvar is '$(f1)'"echo ''shopt -u localvar_inheritshopt localvar_inheritecho '# exec f1'echo "mylocalvar is '$(f1)'"localvar_unsetは、ローカル変数をunsetしたときの動作を制御する。こちらも標準は無効(オフ)状態である。有効にすると、呼び出し元で定義したローカル変数を呼び出し先でunsetすると、変数自体は残るが、値がない状態となる。これに対して無効(オフ)では、変数自体が消えてしまう(写真03)。同じく、使ったスクリプトをリスト02に示す。写真03: localvar_unsetは、ローカル変数に対するunsetコマンドの振る舞いを制御する。有効にした場合、呼び出し先で呼び出し元の変数をunsetしたとき、変数自体は残り、値を持たない状態となる。localvar_unsetを無効にすると、unsetで変数自体が消去される■リスト02f1(){local var1='Var1'echo -e "\tf1:$(declare -p var1)"echo ""f2echo -en "\tf1:"echo -e "$(declare -p var1)"f2(){echo -e "\tf2:unset var1"unset var1echo -en "\tf2:"echo -e "$(declare -p var1)"echo ""shopt -s localvar_unsetshopt localvar_unsetf1shopt -u localvar_unsetshopt localvar_unsetf1エラー、シェル情報、終了条件エラーカテゴリでは、「failglog」、「gnu_errfmt」を説明しておく。failglogは、パス名展開のとき、パターンが一致しなかった場合の挙動を変える。標準状態では、無効(オフ)で、パターンが一致しなかったときエラーにならず、パターンがそのまま残る(写真04)。写真04: failglogオプションは、パス名展開のとき、パターンに一致するファイルが存在しなかった場合の振る舞いをかえる。標準では、このオプションは無効で、対象と一致しなかったパターンは、パターン自体がそのまま残る。failglogオプションを有効にすると、パターンに一致するファイルがない場合にエラーとなるこのオプションを有効にすると、パターンが一致しなかった場合にエラーとなる。思わぬ誤動作を心配するなら有効にしておいてもいいだろう。gnu_errfmtは、スクリプト実行時のエラーの出力をGNU標準形式とするかどうかである(写真05)。コマンドラインから直接実行したときのエラーメッセージには影響がないので注意されたい。写真05: gnu_errfmtは、スクリプト実行時のエラーメッセージの形式をGNU準拠にするかどうかを指定する終了条件カテゴリで、分かりづらいのは、「inherit_errexit」だろう。これは「set -e」(set -o errexit)によるエラー終了の動作を変えるものだ。「set -e」を設定すると、エラーでスクリプトの実行が中止されるが、エラー発生の位置によっては、中止されないことがある。たとえば、セミコロンで複数のコマンドを区切って実行したとき、途中のコマンドでエラーが発生しても、最後のコマンドが成功すれば、スクリプト実行は中止されない。このためスクリプトの残りの部分を実行してしまう(写真06)。しかし、この「inherit_errexit」を有効にすると、エラーが発生した時点でスクリプトの実行が止まる。写真06: inherit_errexitオプションは、set -eコマンドによるエラー時のスクリプト停止をどうするかを変更する。set -eコマンドを使うと、エラーでスクリプトの実行が中止されるが、いくつもの例外条件がある。inherit_errexitは、有効にすると、この例外を無視させてエラーが発生したらスクリプトの実行を中止するテストに使ったスクリプトをリスト03、リスト04に示す。■リスト03set -o errexitshopt -s inherit_errexitoutput=$(xyz; echo ok)echo "after Error!!"■リスト04set -o errexitshopt -u inherit_errexitoutput=$(xyz; echo ok)echo "after Error!!"シェルオプションは、新機能やPOSIXや他のシェルで一般的な動作を取り込むために作られたものが少なくない。また、bashのバージョンが上がるとき、これまで無効が標準だったシェルオプションが有効となることもある。≫ Windows Subsystem for Linuxガイド 連載バックナンバーhttps://news.mynavi.jp/tag/winsubsystem/