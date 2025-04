【童友社:2025年4月以降発売商品ポスター】 4月14日 公開

童友社は、2025年4月以降に発売予定の新商品一覧ポスターを4月14日に公開した。

「凄!」工具シリーズからは、国産ジルコニアセラミック刃使用「凄!ホビー用セラミックカッター」やナノガラスを使用した両面ヤスリ「凄!ホビー用 ガラスヤスリ」、複数のマスキングテープを並べて使える「凄!ホビー用 マスキングテープカッター」などが登場。

また、ブロック組み立て式モデル「頭文字D リアルボディキット 藤原拓海 AE86 TRUENO」、「頭文字D リアルボディキット 高橋涼介 RX-7 FC3S」、「頭文字D リアルボディキット 高橋啓介 RX-7 FD3S」、「藤原豆腐店(店舗)」もラインナップする。

そのほかにも、プラモデルキットを組み立てるとRCカーができあがる「2.4GHz プラモデルキット R/C 1:18 フェラーリ FXX-K EVO」。RCカー「2.4GHz R/C Car」、「世界の戦車シリーズ」、「はたらく車両 ミニシリーズ」からも新商品が登場するなど、様々な商品が販売される。

