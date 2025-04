もちもちで可愛い「ちびオグ」と一緒に冒険！I＆C「オグと秘密の森」

I&Cがパブリッシングを担当するアドベンチャーコンシューマーゲーム「オグと秘密の森」が2025年4月29日からNintendo Switch Nintendo Switch DL版及びパッケージ版を発売します。

I&C「オグと秘密の森」

◇ジャンル : パズル、冒険、アドベンチャー

◇提供プラットフォーム: Nintendo Switch(パッケージ版/ダウンロード版)

◇発売日 : 2025年4月29日

■「オグと秘密の森」について

『オグと秘密の森』は人気キャラ[ちびオグ]が主役となるパズルアドベンチャーゲームです。

砂漠、海、雪原など六つのエリアにある250個を超えるステージを探検しながら、採集、釣り、料理、アイテム収集など様々なサブクエストを通じてよりゲームの世界へ没入できます。

■パッケージ予約販売概要

「オグと秘密の森」のパッケージ版とダウンロード版が4月28日まで予約販売されます。

パッケージ版はオンラインはAmazon、楽天ブックスから、オンラインはEO、ビックカメラ、古本市場(ふるほんいちば)から販売されます。

初回パッケージ特典はちびオグのキャラクターフォトカード、デラックスエディションはNFC OSTキーリング、キャラパッチ、缶バッジ、紙マップ、シールなどが含まれている特別な構成です。

■Amazon.co.jp予約特典

“オグと秘密の森”オリジナルクリアカード(W140×H90mm)がもらえます。

(数量限定/仕様は変更される場合があります。)

オグと秘密の森 オリジナルクリアカードイメージ

■ダウンロード版予約販売概要

ダウンロード版はNintendo eshopにて4月10日から10%割引された金額で発売されます。

■グローバル市場進出

専門企業株式会社新世界(SHINSEGAE I&C Inc.)は「オグと秘密の森」以外にも「Lies of P」、「SANABI」、「魔女の泉R」、「ステッパーケース」などの国内外人気ゲームIPをコンシューマー移植開発と流通を行いながらグローバルパブリッシング事業を強化しています。

また、「Nintendo Switch」や「Steam Deck」流通そしてポケモン、ブリザードとの協業でIPライセンスビジネスを展開しています。

