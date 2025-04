アトレ取手にて開催！JamJam展2025

アトレ取手4F『たいけん美じゅつ場 VIVA』にて、アートを介してネットワークを共につくることを目的とした「JamJam展2025」を2025年7月に開催します。

アトレ取手4F『たいけん美じゅつ場 VIVA』にて、アートを介してネットワークを共につくることを目的とした「JamJam展2025」を2025年7月に開催!

開催にあたり茨城県取手市とつながりたい、または本展覧会に共感できる方など、年齢、国籍、キャリアを問わず出品作品の募集を行います。

■JamJam展2025 出品作品募集

【応募資格】

・取手市内に在住・在学・在勤・活動拠点がある方または取手市に愛着がある方

・取手市のコミュニティとつながりたい方

・年齢、国籍、出品作品のジャンル、キャリアは問いません

・メールにて連絡がとれる方(代理でも可)

・本展覧会の趣旨に共感できる方

【募集期間】

2025年5月1日(木)〜6月13日(金)18:00まで

【応募方法】

下記応募フォームまたは応募用紙と企画書に必要事項を記入の上、アトレ取手4FVIVAプロジェクトルームに提出

[応募フォーム]

https://forms.gle/ztbLDKwUeQmVJzWVA

※応募フォームはVIVAプロジェクトルームまたは取手市役所文化芸術課にて用意しています。

【展示場所】

・アトレ取手4Fとりでアートギャラリー

・取手駅市民ギャラリー 等

■JamJam展2025 展覧会概要

「つくりたい」という純粋な衝動でつながる場。

年齢、国籍、キャリアなんて関係ない。

あらゆる表現が集い、呼応し、新しい価値と文化が生まれる。

そんな展覧会を開催します。

【会期】

2025年7月19日(土)〜7月28日(月) 10:00〜19:00

※19日(土)は一部インストール風景を公開しています。

【会場】

アトレ取手4Fとりでアートギャラリー・取手駅市民ギャラリー・VIVA

【主催】

東京藝術大学、株式会社アトレ、JR東日本、取手市

【共催】

共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点

【共催・運営】

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス

■「たいけん美じゅつ場(通称:VIVA)」とは

たいけん美じゅつ場(VIVA)

東京藝大オープンアーカイブ

取手市、東京藝術大学、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社アトレが連携し、取手の特徴のひとつであるアートによってまちの新しい魅力づくりに取り組むことをめざし、「たいけん美じゅつ場」は誕生しました。

取手駅直通の駅ビル「アトレ取手」4Fにあり、東京藝術大学卒業制作作品を展示する公開型作品収蔵庫や工作室、ギャラリー、それぞれの目的で過ごすことができるパークなどがあり、様々な体験ができる文化交流施設です。

【営業時間】

平日10:00〜21:00/土日祝:10:00〜20:00

■アート・コミュニケータ「トリばァ」とは

アート・コミュニケーター「トリばァ」

たいけん美じゅつ場VIVAを拠点に活動するアート・コミュニケータを「トリばァ」と呼んでいます。

アート・コミュニケータは、アートと人、人と人をつなぐコミュニケーションを生み出す活動に取り組んでいます。

仲間たちとそれぞれの「自分らしさ」を発見し、学びを共有することで、新たな価値と文化を社会にひろげています。

