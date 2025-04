コンプロは、“人気店における行列を価値にする”Webサービス、待ち時間をギュッと短縮&行列を付加価値に変える『OVER TAKE PASS』有料チケットサービスを、テスト導入を経て2025年4月に正式リリースしました。

コンプロ『OVER TAKE PASS』有料チケットサービス

コンプロは、“人気店における行列を価値にする”Webサービス、待ち時間をギュッと短縮&行列を付加価値に変える『OVER TAKE PASS』有料チケットサービスを、テスト導入を経て2025年4月に正式リリース。

【『OVER TAKE PASS』の概要】

「効率よく」「確実に」届けるサービス。

お店の人気を新たな付加価値に変えます。

お店はOVER TAKE PASSに登録して、店頭にOVER TAKE PASS取扱店であることを掲示するだけで使えるようになります。

(1) <店舗は>OVER TAKE PASSに店舗を無料で登録する。

すぐに使えるようになります。

※システムで発行できる二次元バーコードを店頭に掲示します。

※店頭に貼ることができるステッカーなどを送付します。

(2) <利用者は>二次元バーコードを読み取り、チケットを購入します。

※支払いはクレジットカードのみ。

お客様はOVER TAKE PASSを手にします。

(3) <利用者は>指定の時間(すぐも含む)に店頭に

<店舗は>利用者のOVER TAKE PASSを確認。

店内へ案内します。

あとは、通常通りの注文・提供・ご精算を実施します。

(4) 購入したOVER TAKE PASSの代金は、翌月同社より(手数料を引いて)お支払いします。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 来店体験を革新!コンプロ『OVER TAKE PASS』有料チケットサービス appeared first on Dtimes.