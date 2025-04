仕入れルートを活かした低コストな価格設定を実現！エアコンのみやこ

「みやこリフォーム」は、2025年3月よりエアコン工事に特化した専門ブランド「エアコンのみやこ」を立ち上げ、新たなエアコンサービスを開始しました。

エアコンのみやこ

営業から現場管理、施工まで職人が一貫して担当することで中間マージンを抑え、また卸売りの仕入れルートを活かした低コストな価格設定を実現します。

■サービスの特長

<職人による一貫体制でコスト削減>

「エアコンのみやこ」では、経験豊富な職人が営業・現場管理・施工までを一貫して担当し、下請け等の中間コストを可能な限り削減。

利用者へのリーズナブルかつ質の高いサービスを実現しています。

<卸売りを活かした低価格仕入れ>

もともと卸売りに携わってきた同社だからこそ、エアコン本体の低価格仕入れが可能です。

その結果、お客さまへも適正価格でのエアコン提供を行い、予算を抑えつつ快適な住空間を実現します。

<安心の施工品質>

経験豊富なプロが直接工事を行うため、作業の正確性・スピードはもちろんのこと、現場での細かな要望にも迅速に対応します。

施工後もアフターサポートを充実させ、安心して使える環境を整えます。

