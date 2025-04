高い遮熱・保温効果を備えた！クレアール シームレスレースカーテン「L-1217」

クレアールは遮熱率44.9%、保温効果率27.8%、さらに遮像、防炎、UVカットと高機能なシームレスレースカーテン「L-1217」を、公式通販サイト「ふくろうのカーテン」にて2025年4月1日より販売開始しました。

クレアール シームレスレースカーテン「L-1217」

発売日 : 2025年4月1日

価格 : 6,930円(税込)〜

カラー : ホワイト

販売ルート: 公式通販サイト「ふくろうのカーテン」

クレアールは遮熱率44.9%、保温効果率27.8%、さらに遮像、防炎、UVカットと高機能なシームレスレースカーテン「L-1217」を、公式通販サイト「ふくろうのカーテン」にて2025年4月1日より販売開始。

■商品特徴

【冷暖房効果を高める遮熱・保温機能】

国内の検査機関である一般財団法人カケンテストセンター、一般財団法人日本繊維製品品質技術センターで検査を行い、遮熱率44.9%、保温率27.8%の証明がされています。

夏は窓からの熱を遮り、冬は室内の暖気が窓から逃げにくくすることで冷暖房効果を高め、節電効果が見込めます。

【外からの視線をしっかりブロック】

ほど良い厚みのある生地は遮像等級昼4.5、夜2.5を保持し、昼夜問わず外からの視線を遮ることができプライバシーを守ります。

また、室内が暗くなることなくお部屋側からうっすらと外の景色が見えます。

屋外から見た場合の遮像比較

適度な透け感を保ちつつ、しっかりとプライバシーを確保

【室内での日焼け防止効果】

UVカット率(紫外線遮蔽率)91.3%を保持し、窓から入る日光による日焼けや床や家具の日焼けによる劣化を防止する効果があります。

【防炎機能で安心・安全】

安心と信頼を保証する防炎ラベル付きで、火災時の延焼を防ぐ安全性を確保、高層マンションでも安心して使用できます。

【スッキリとした美しい仕上がり】

従来の生地の2倍である幅300cmの生地を横方向に使用することで、横幅の広い窓でも生地を継ぐこと無く仕上げることができます。

また、裾を折り返しではなくチェーンウエイトにすることでスッキリとした仕上がりを実現しました。

仕上がりが美しいシームレスとチェーンウエイト

【しっかりとした艶のある生地感】

一般的に遮熱効果の高い生地はギラギラとした光沢があることが多く、見た目が気になることがありますが、本製品はしっかりとした艶やかな生地感でお部屋の雰囲気を損ないません。

艶やかな生地感

