¹â¶¶Ê¸ºÈ´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¼ç±é¤Î½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¡¢½Ð±é¼Ô¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¡ªA-PLUS¡Ö½Ä·¿¥É¥é¥Þ¥ì¡¼¥Ù¥ëFANFARE¡×

A-PLUSは2025年4月12日(土)より、縦型ドラマレーベル「FANFARE(ファンファーレ)」を発足します。

A-PLUS「縦型ドラマレーベルFANFARE」

A-PLUSは2025年4月12日(土)より、縦型ドラマレーベル「FANFARE(ファンファーレ)」を発足。

その第一弾企画として、20周年を迎えた東京ガールズコレクション(TGC)協力の下、A-PLUS所属の俳優・高橋文哉が企画プロデュース・主演の縦型ドラマを制作する運びとなりました。

併せて、4月12日(土)開催の「麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025」にて、その作品の出演者オーディションを開催することを発表します。

募集期間は2025年4月12日(土)〜2025年5月31日(土)です。

未経験者も応募可能で、合格者には演技レッスン(無料)を受けていただいた上で、制作する縦型ドラマへ出演していただきます。

また、合格者はA-PLUSとの所属交渉の権利が与えられます。

▼縦型ドラマレーベルFANFARE(ファンファーレ)とは

オーディション番組が、エンターテインメントの大きな潮流を作るようになった背景にある価値観。

それは、デジタルネイティブ世代である10代の若者が、既存のエンターテインメントよりも、自分自身の目で“見つけた”ものに価値を見出し、【見つけて、推す】、“推し活”自体がエンターテインメントとなっています。

FANFARE(ファンファーレ)はその価値観に寄り添って、YouTubeチャンネルを立ち上げ、その中で出演者のオーディションからレッスン・撮影と、作品ができるまで、そして、スターの卵が産まれる瞬間までを見せるドラマレーベルです。

オーディション概要

■応募資格

・12歳〜20歳の男女 ※2025年5月31日時点において

・国籍は問いません(ただし、日本語で演技ができる方に限ります)

・自薦他薦は問いません(ただし、推薦者は事前に参加者の同意を得た上でご応募ください)

・演技未経験の方も大歓迎

・特定のプロダクション、マネジメント、レコード会社、音楽出版社等との契約がない方

■募集期間

2025年4月12日(土)〜5月31日(土)(必着)

※6月30日(月)までに合格者のみご連絡します。

■エントリー方法

※FANFARE公式サイトの応募二次元コードよりLINE友達にご登録の上、エントリーください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高橋文哉企画プロデュース・主演の縦型ドラマを制作、出演者オーディションも開催!A-PLUS「縦型ドラマレーベルFANFARE」 appeared first on Dtimes.