Jが、自身のバースデイライヴを8月11日、12日に渋谷Spotify -EASTで開催することを発表した。さらに、9月12日、13日の恵比寿LIQUIDROOM 2デイズ公演を皮切りに、4大都市を巡るアンコールツアーの開催も決定した。4月12日(土)、13日(日)の2日間に渡り、恵比寿LIQUIDROOMにて最新アルバムを引っ提げた全国ツアー<BLAZING DAYS>の追加公演を開催したJ。2025年8月12日は、自身節目となる55回目のバースデイだ。また、この日に発売予定のJ初の自伝「MY WAY(マイ ウェイ)」も執筆中とあって、これまでにない特別なバースデイライヴ2日間になりそうとのこと。

ライヴ情報



◆<J 2025 BIRTHDAY LIVE -MY WAY->2025年8月11日(月・祝)東京・渋谷Spotify O-EAST 開場17:15 / 開演18:002025年8月12日(火)※F.C.Pyro.限定公演東京・渋谷Spotify O-EAST 開場18:15 / 開演19:00◆<J LIVE TOUR 2025 -BLAZING DAYS - Re BEAST>2025年9月12日(金)東京・恵比寿LIQUIDROOM (開場18:15 / 開演19:00)9月13日(土)東京・恵比寿LIQUIDROOM (開場17:15 / 開演18:00)9月23日(火・祝)大阪・Yogibo META VALLEY (開場16:15 / 開演17:00)9月28日(日)愛知・名古屋THE BOTTOM LINE (開場16:15 / 開演17:00)10月5日(日)宮城・仙台Rensa (開場16:15 / 開演17:00)10月11日(土)東京・渋谷CLUB QUATTRO (開場17:15 / 開演18:00)10月12日(日)東京・渋谷CLUB QUATTRO (開場16:15 / 開演17:00)※本日4月14日(月)18:00より、J OFFICIAL FAN CLUB「F.C.Pyro.」にてチケット最速先行受付スタート▼これからのご入会でもお申し込みいただけますJ OFFICIAL FAN CLUB「F.C.Pyro」:https://fcpyro.jp/