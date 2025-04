Crystal Kayが6月25日、全32曲を収録した自身初のオールタイムベストアルバム『ALL TIME BEST 25th Anniversaryをリリースすることが発表となった。1999年7月、「Eternal Memories」にて13歳でデビューを飾ったCrystal Kay。25周年の軌跡として、Universal MusicとSony Music Labels、それぞれからリリースされた楽曲が初めて一つのアルバムとしてパッケージされる。

■ベストアルバム『ALL TIME BEST 25th Anniversary』



2025年6月25日発売予約サイト:https://bio.to/alltimebest25thPR【初回限定盤(2CD+Blu-ray+トレカ5枚セット+三方背スリーブケース)】TYCT-69353 6,900円(税込)【初回限定盤(2CD+DVD+トレカ5枚セット+三方背スリーブケース)】TYCT-69354 6,900円(税込)▶Blu-ray / DVD ※共通・CKニーゴー〜25TH ANNIVERSARY at KT Zepp Yokohama (2024.12.21)※アンコール含むライブ全曲収録予定・CKニーゴー 25周年ドキュメンタリー映像【通常盤(2CD)】TYCT-60248/9 3,900円(税込)※CD収録曲は初回限定盤、通常盤共通▼2CD ※全32曲収録01. Eternal Memories02. レッツすいかどろぼう03. LOST CHILD [ORIGINAL VERSION] / 藤原 ヒロシ+大沢 伸一 feat.クリスタル・ケイ04. Ex-Boyfriend05. 月のない夜 道のない場所 (Re-recording)06. think of U07. hard to say (MSG Version)08. Boyfriend -part II- (Re-recording)09. I LIKE IT / Crystal Kay loves M-FLO10. What Time Is It?11. 片想い12. Motherland13. Kiss14. Two As One / Crystal Kay X CHEMISTRY15. 恋におちたら (Re-recording)16. きっと永遠に17. こんなに近くで...18. ONE (Re-recording)19. Girlfriend / Crystal Kay feat. BoA20. Superman21. デリシャスな金曜日22. Forever23. 君がいたから24. REVOLUTION / Crystal Kay feat. 安室奈美恵25. 何度でも26. Lovin' You27. PLAY THAT feat. 登坂広臣, Crystal Kay, CRAZYBOY / PKCZ®28. 幸せって。29. わたしたち30. I LOVE... (Cover)31. Love Myself32. Best Version Of Me(新録)●購入者特典・Amazon.co.jp:メガジャケ・その他一般店共通特典:ポストカード※ショップにより特典が付かない場合がございます※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします※特典絵柄は後日発表いたします