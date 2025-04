映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが、4月23日発売するアルバム『Count on me』に先駆けて、4月14日20時にミュージックビデオを公開することを発表した。「Count on me」はEIKOが劇中の音楽バトルフェスで披露する重要な楽曲だ。Saucy Dog・石原慎也(Vo)が“どんどん前に、音楽自体と共に歩んでいこう”という思いを込め、英子の気持ちを第一に考えながら作詞・作曲を手掛けたとのこと。ミュージックビデオは長野県・入笠牧場で撮影され、広大な自然の中でのびのびと柔らかい表情で歌うEIKOの姿、そして真夏の山に雪が降る中での歌唱が印象的だという。上白石は撮影について「壮大な自然の中に身を置いて歌いました。すごく自然の力を感じながら、そして曲の力も感じながらミュージックビデオを撮ることができました」と振り返った。

今回ミュージックビデオの監督を務めたのは、映画『真夜中乙女戦争』や、DEAN FUJIOKA 「Echo」、「History Maker 〜HITM Ver.〜」などのミュージックビデオも手掛けた二宮健だ。「“見たこともない日々”を形にしたくて、晴れた空に雪を降らせたり、少しだけ現実をずらしてみたり。その一瞬が、EIKOさんの歌声のそばで響き合えていたら、嬉しいです」とこだわりを明かした。背中を押してくれるような前向きになれるミュージックビデオに仕上がっているとのこと。

リリース情報



◆「Count on me」配信中:https://eiko.lnk.to/Count_on_me◆アルバム『Count on me』発売日:2025年4月23日(水)購入:https://EIKO.lnk.to/Countonme○初回生産限定盤(CD+BD)SRCL-13280-1 \6,050(税込)[CD収録内容]Count on me / EIKOSing along!!! / EIKO & shin feat. 幾⽥りらCount on me Duet ver. / EIKO & 劉備Time Capsule feat. KABE&東山/EIKO & KABE & 東山Time Capsule feat. Steve Kido/EIKO & スティーブ・キドDREAMER feat. Steve Kido /EIKO & スティーブ・キドCount on me (Instrumental)Sing along!!! (Instrumental)[BD収録内容]Count on me Music VideoSing along!!! Music VideoSing along!!! Behind the Scenes※初回生産限定盤には・ランダムトレカ(全8種)・「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection とのW購入者応募券封入○通常盤(CD)SRCL-13282 \3,850(税込)[CD収録内容]Count on me / EIKOSing along!!! / EIKO & shin feat. 幾⽥りらCount on me Duet ver. / EIKO & 劉備Time Capsule feat. KABE&東山/EIKO & KABE & 東山Time Capsule feat. Steve Kido /EIKO & スティーブ・キドDREAMER feat. Steve Kido /EIKO & スティーブ・キドCount on me (Instrumental)Sing along!!! (Instrumental)※通常盤初回仕様盤には・ランダムトレカ(全8種)・「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection とのW購入者応募券封入◆映画タイトル:『パリピ孔明 THE MOVIE』原作:『パリピ孔明』 原作・四葉夕ト 漫画・小川亮(講談社「ヤングマガジン」連載)2025年4月25日(金)より全国公開(C)四葉夕ト・小川亮/講談社(C)2025 「パリピ孔明 THE MOVIE」製作委員会