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by TED Conference
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delete all IP law— jack (@jack) April 11, 2025
Jack Dorsey and Elon Musk would like to ¡Ædelete all IP law¡Ç | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/04/13/jack-dorsey-and-elon-musk-would-like-to-delete-all-ip-law/
Intellectual Property in the Age of AI - by Mike Brock
https://www.notesfromthecircus.com/p/intellectual-property-in-the-age
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I agree— Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2025
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creativity is what currently separates us, and the current system is limiting that, and putting the payments disbursement into the hands of gatekeepers who aren't paying out fairly.— jack (@jack) April 12, 2025
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there are much greater models to pay creators. the current ones take way too much from them and only rent-seek.— jack (@jack) April 12, 2025
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